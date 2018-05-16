Палестинцы отозвали своего представителя из Вашингтона

Глава делегации Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне Хусам Зомлот прибудет на родину в среду, 16 мая. На какой срок палестинский посланник отозван из Вашингтона, не уточняется. Решение связано с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в сообщении.
Протесты в секторе Газа
14 мая за считанные часы до открытия посольства США в Иерусалиме на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули протесты. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, в ходе беспорядков погибли не менее 58 палестинцев, еще более 2700 были ранены.
По свидетельствам очевидцев, в нескольких местах палестинцы пытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль. Сообщается, что израильские солдаты стреляли по протестующим.
В знак протеста против этих событий Турция отозвала для консультаций своих послов в Тель-Авиве и Вашингтоне, а также попросила израильского посла покинуть страну. Израиль в ответ объявил о высылке турецкого консула из Иерусалима. ЮАР также отозвала своего посла из Израиля.
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