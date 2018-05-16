Палестинская национальная администрация отозвала своего основного представителя в Вашингтоне. Об этом во вторник, 15 мая, сообщается на сайте министерства иностранных дел автономии.
© Reuters / Scanpix

Глава делегации Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне Хусам Зомлот прибудет на родину в среду, 16 мая. На какой срок палестинский посланник отозван из Вашингтона, не уточняется. Решение связано с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в сообщении.

Протесты в секторе Газа

Статьи по теме:
Перенос посольства США в Иерусалим привел к кровопролитным столкновениям  (32)
Посольство США в Иерусалиме: символический шаг, опасные последствия  (17)

14 мая за считанные часы до открытия посольства США в Иерусалиме на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули протесты. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, в ходе беспорядков погибли не менее 58 палестинцев, еще более 2700 были ранены.

По свидетельствам очевидцев, в нескольких местах палестинцы пытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль. Сообщается, что израильские солдаты стреляли по протестующим.

В знак протеста против этих событий Турция отозвала для консультаций своих послов в Тель-Авиве и Вашингтоне, а также попросила израильского посла покинуть страну. Израиль в ответ объявил о высылке турецкого консула из Иерусалима. ЮАР также отозвала своего посла из Израиля.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Армении продолжаются протесты: активисты ворвались в мэрию Еревана

Демонстранты, борющиеся с вырубкой деревьев в парке...

Палестинцы отозвали своего представителя из Вашингтона

Палестинская национальная администрация отозвала...

Пресса Британии: противостояние Европы Путину сходит на нет (8)

В обзоре британской прессы за 16 мая: Британия наедине c...

США и ЕС осудили открытие Россией моста в аннексированный Крым (34)

Госдепартамент США осудил открытие моста через...

Пилот китайского авиалайнера едва не вылетел из кабины на высоте 10 км

Китайский авиалайнер А-319 совершил вынужденную посадку...

TOP новостей

На рост трудовой миграции из Украины правительство Литвы решило ответить квотами (32)

В связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из...

Глава МИД Литвы: такие мосты никуда не ведут (73)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Regitra: в Литве меняется порядок снятия авто с учета (3)

С 20 мая 2018 года в Литве меняется порядок снятия авто с...

Строительство национального стадиона снова повисло на волоске (23)

Литовский национальный стадион уже давно стал символом...

Островецкая АЭС: угроза нацбезопасности Литвы стала в Сочи "лучшим стартом" (25)

Несмотря на все зафиксированные инциденты, Островецкую...