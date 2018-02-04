Палестинцы намерены порвать отношения с Израилем

Организация освобождения Палестины призывает к политической, экономической и административной независимости от Тель-Авива. Не исключается отмена решения о признании права Израиля на существование.
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Организация освобождения Палестины (ООП) призывает правительство Палестинской автономии (ПА) как можно скорее порвать отношения с Израилем. Об этом было объявлено вечером 3 февраля по итогам заседания исполнительного комитета ООП, в котором принял участие глава ПА Махмуд Аббас. Встреча проходила в контролируемом палестинцами Рамаллахе.

ООП потребовала от правительства разработать планы по достижению политической, экономической и административной независимости от Тель-Авива, а также прекратить сотрудничество с правительством Израиля в сфере безопасности. В принятом на заседании заявлении также объявляется о создании комитета для проверки возможной отмены принятого ранее решения о признании государства Израиль.

"Пощечина века"

Израильско-палестинские отношения вновь обострились после того, как в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп решил признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Махмуд Аббас назвал это решение "пощечиной века" и обвинил Израиль в одностороннем выходе из мирных соглашений, которые были подписаны в Осло в 1993 году.

Израиль завоевал контролируемую Иорданией восточную часть Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1980 году израильский парламент Кнессет провозгласил всю территорию города неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН в резолюции №478 объявил аннексию недействительной и с тех пор неоднократно подтверждал эту позицию. Позднее Иордания отказалась от претензий на восточную часть города и палестинские территории, и в 1988 году ООП объявила о создании государства Палестина, столицей которого она считает Иерусалим.

Deutsche Welle
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