Документ, разработанный конгрессменами-демократами Адамом Кинзингером и Биллом Китингом, должен помочь США, странам Европы и Евразии укрепить глобальную энергетическую безопасность и одновременно поддержать диверсификацию источников энергии и их маршрутов поставок.

"Акт в поддержку европейской энергетической безопасности и диверсификации" был принят 391 голосом "за" при 24 "против".

В законопроекте содержится призыв к правительству США принять меры к тому, чтобы сократить зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

"Я рад, что стал свидетелем таких оперативных действий по этому законопроекту, и с гордостью присоединился к моим коллегам, которые сегодня проголосовали за его одобрение", – сказал Кинзингер после голосования.

"Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным уже давно использует энергоносители в качестве оружия для принуждения и манипулирования европейскими странами, – добавил он. – Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия, в том, что касается источников энергии".

Кинзингер назвал законопроект "большим шагом вперед в деле повышения глобальной энергетической безопасности".

"Россия уже давно превратила в оружие свой контроль над энергоносителями в Европе, – заявил конгрессмен Китинг. – Столкнувшись с растущими угрозами нашей безопасности и безопасности наших союзников, мы должны объединиться, как сильная и единая коалиция".

Он отметил, что законопроект будет способствовать укреплению сотрудничества между ЕС и США и частным инвестициям.

Сенат еще не проголосовал по этому законопроекту, но на его рассмотрении находится аналогичный законопроект, внесенный сенаторами от обеих партий, включая Рона Джонсона, Джин Шахин, Марко Рубио и Бена Кардина.

Трубопровод, принадлежащий российской энергетической компании "Газпром", находится в центре международного внимания с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала Крым. Германия пытается убедить другие страны поддержать проект.

Однако администрация президента Дональда Трампа выступает против строительства трубопровода.

Мнения стран Евросоюза разделились.

Восточноевропейские, скандинавские и балтийские страны беспокоятся, что "Северный поток – 2" сделает Европу заложницей Москвы, тогда как страны Северной Европы, в особенности Германия, заостряют внимание на экономических выгодах.

"Северный поток – 2" – один из нескольких российских проектов по обеспечению прямого доступа ведущего мирового производителя газа к его крупнейшим европейским рынкам в обход Украины.

В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал закон, дающий ему право вводить санкции против компаний, участвующих в проекте, мотивируя это тем, что Германия может стать "пленницей" Москвы.

В ответ Москва назвала атаки Трампа попыткой продвижения американского сжиженного природного газа в Европе.

В конце прошлого года Палата представителей США одобрила резолюцию, направленную против строительства российского газопровода "Северный поток – 2" стоимостью 11 миллиардов долларов в связи с опасениями, что этот проект усилит контроль Кремля над поставками энергоносителей в Европу.

В резолюции, поддержанной законодателями от обеих партий, говорилось, что трубопровод является "радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов США".

Документ призвал правительства европейских стран отказаться от участия в проекте и также призвал президента Трампа "использовать все имеющиеся средства для поддержки европейской энергетической безопасности".