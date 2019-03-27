Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против строительства российского газопровода "Северный поток – 2", в котором США усматривают угрозу энергетической независимости Европы.
Nordstream 2
© Scanpix

Документ, разработанный конгрессменами-демократами Адамом Кинзингером и Биллом Китингом, должен помочь США, странам Европы и Евразии укрепить глобальную энергетическую безопасность и одновременно поддержать диверсификацию источников энергии и их маршрутов поставок.

"Акт в поддержку европейской энергетической безопасности и диверсификации" был принят 391 голосом "за" при 24 "против".

Статьи по теме:
Еврокомиссар уверен, что проект "Северный поток-2" не остановить  (62)
Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров  (281)

В законопроекте содержится призыв к правительству США принять меры к тому, чтобы сократить зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

"Я рад, что стал свидетелем таких оперативных действий по этому законопроекту, и с гордостью присоединился к моим коллегам, которые сегодня проголосовали за его одобрение", – сказал Кинзингер после голосования.

"Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным уже давно использует энергоносители в качестве оружия для принуждения и манипулирования европейскими странами, – добавил он. – Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия, в том, что касается источников энергии".

Кинзингер назвал законопроект "большим шагом вперед в деле повышения глобальной энергетической безопасности".

"Россия уже давно превратила в оружие свой контроль над энергоносителями в Европе, – заявил конгрессмен Китинг. – Столкнувшись с растущими угрозами нашей безопасности и безопасности наших союзников, мы должны объединиться, как сильная и единая коалиция".

Он отметил, что законопроект будет способствовать укреплению сотрудничества между ЕС и США и частным инвестициям.

Сенат еще не проголосовал по этому законопроекту, но на его рассмотрении находится аналогичный законопроект, внесенный сенаторами от обеих партий, включая Рона Джонсона, Джин Шахин, Марко Рубио и Бена Кардина.

Трубопровод, принадлежащий российской энергетической компании "Газпром", находится в центре международного внимания с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала Крым. Германия пытается убедить другие страны поддержать проект.

Однако администрация президента Дональда Трампа выступает против строительства трубопровода.

Мнения стран Евросоюза разделились.

Восточноевропейские, скандинавские и балтийские страны беспокоятся, что "Северный поток – 2" сделает Европу заложницей Москвы, тогда как страны Северной Европы, в особенности Германия, заостряют внимание на экономических выгодах.

"Северный поток – 2" – один из нескольких российских проектов по обеспечению прямого доступа ведущего мирового производителя газа к его крупнейшим европейским рынкам в обход Украины.

В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал закон, дающий ему право вводить санкции против компаний, участвующих в проекте, мотивируя это тем, что Германия может стать "пленницей" Москвы.

В ответ Москва назвала атаки Трампа попыткой продвижения американского сжиженного природного газа в Европе.

В конце прошлого года Палата представителей США одобрила резолюцию, направленную против строительства российского газопровода "Северный поток – 2" стоимостью 11 миллиардов долларов в связи с опасениями, что этот проект усилит контроль Кремля над поставками энергоносителей в Европу.

В резолюции, поддержанной законодателями от обеих партий, говорилось, что трубопровод является "радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов США".

Документ призвал правительства европейских стран отказаться от участия в проекте и также призвал президента Трампа "использовать все имеющиеся средства для поддержки европейской энергетической безопасности".

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2" (12)

Газопровод позволит России усилить влияние на Европу,...

Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2" (138)

В проекте доклада об отношениях с РФ Европарламент...

Эксперты: Россия может прибегнуть к агрессии для "защиты" газопровода Nordstream 2 (43)

РФ может использовать "агрессивные действия", подобные...

Россия готова полностью финансировать "Северный поток-2" в случае санкций США (70)

Российский президент проинформировал об этом...

Почему "Северный поток-2" продолжают строить, несмотря на критику (64)

Одной из основных тем переговоров федерального...

"Северный поток-2" может быть профинансирован РФ в случае санкций США (8)

По словам финдиректора Nord Stream 2, у России достаточный...

В мире

Палата представителей США приняла законопроект, направленный против "Северного потока – 2" (7)

Палата представителей США одобрила законопроект,...

В украинском порту нашли ракетный комплекс РФ. Оружие отдадут ВСУ (2)

Во время проверки в одном из украинских морпортов...

Индийские военные сбили космический спутник (3)

Индия стала четвертой космической державой после США ,...

НАСА отказалось от "женского" выхода в открытый космос из-за скафандра (2)

Американское космическое агентство НАСА отказалось от...

Россия, Нидерланды и Австралия начали переговоры по делу о гибели MH17 (11)

Представители трех государств - России , Нидерландов и...

TOP новостей

1991 sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje Jurijus Melis January 1991 events

В Литве за военные преступления заочно осуждены Язов, Головатов и Усхопчик Прямая трансляция (331)

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...

Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)

С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...

В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год (7)

Пока Литве планируют платить за отказ от старого...

"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (25)

Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...

Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...