Палата представителей США подала иск против Трампа из-за стены

Палата представителей США подала иск в суд округа Колумбия против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране, к которому он прибег, чтобы получить в обход Конгресса финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщается на сайте спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Администрация (Трампа. — Ред.) пренебрегла основополагающим принципом разделения властей и узурпировала законодательную власть, которой в соответствии с конституцией наделен Конгресс", — говорится в тексте иска.
20 штатов ходатайствуют о запрете на финансирование стены
В тот же день 20 штатов США подали в суд Калифорнии совместное ходатайство с требованием наложить предварительный судебный запрет на использование Трампом средств для возведения приграничной стены до тех пор, пока не будет рассмотрен их коллективный иск. Речь идет об иске коалиции американских штатов от 19 февраля, в котором тоже содержится жалоба на решение президента ввести режим ЧС для финансирования стены.
21 декабря 2018 года Конгресс США не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с Трампом, требовавшим выделить 5,7 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Конгрессмены согласились выделить на эти цели лишь 1,4 млрд. Этот спор привел к самому длительному "шатдауну" в истории США — прекращению работы ряда федеральных учреждений из-за отсутствия финансирования. "Шатдаун" продолжался 35 дней до 25 января.
После того как конгрессмены в очередной раз не согласились с требованиями Трампа, 15 февраля он подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации. В марте стало известно, что благодаря режиму ЧС президент США намерен получить уже более 8 млрд долларов для строительства стены.
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