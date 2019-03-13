Так, один из документов обязывает, чтобы директор Национальной разведки США совместно с Министерством финансов и Госдепартаментом в течение 180 дней, после принятия соответствующего закона, подготовил отчет для Конгресса об активах Владимира Путина.

Следующий законопроект запрещает администрации США "юридически или фактически" признавать суверенитет РФ над территорией аннексированного у Украины Крыма.

В свою очередь принятая Палатой представителей резолюция осуждает "Владимира Путина и его режим" за преследование политической оппозиции и сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова. Резолюция призывает правительства США и России добиваться проведения полного и всеобъемлющего расследования этого политического убийства.

Еще один документ требует от директора Национальной разведки США при консультации с министром обороны и госсекретарем в течение 90 дней после принятия данного закона предоставить отчет о потенциально возможных военных действиях России против стран НАТО и попытках Москвы использовать внутренние слабости и разногласия между европейскими союзниками США.

В этом законопроекте отмечается, что Соединенные Штаты не намерены угрожать российской территории и "не стремятся стать врагом российского народа", однако должны отвечать на военные вызовы и угрозу российской агрессии в Европе.

"Соединенные Штаты желают мирных, экономически процветающих отношений с Россией, основанных на демократических принципах, где свобода и верховенство закона обеспечивается для всех", - подчеркивается в документе.