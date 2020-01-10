Палата представителей Конгресса США в четверг, 9 января, приняла резолюцию, которая не позволяет президенту страны Дональду Трампу принимать единолично решения о военных действиях против Ирана. Согласно этому документу, подобные решения президент должен согласовывать с парламентом.
Среди прочего в резолюции указано, что без четко выраженного одобрения Конгресса президент не вправе направлять военнослужащих в Иран либо для операций против Ирана, за исключением случаев, когда речь идет об оборонительных действиях при "непосредственно предстоящем вооруженном нападении" на американские цели.
Тремя днями ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство иранского генерала Сулеймани провокационным военным ударом и объявила, что Палата представителей уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Трампа в отношении Ирана.
В свою очередь Дональд Трамп ужесточил санкции против Ирана, но не стал отвечать военными действиями на ракетные удары по авиабазам в Ираке, произведенные 8 января сразу после похорон генерала Касема Сулеймани. Накануне Трамп пригрозил нанести удары по 52 "культурным объектам" Ирана в случае враждебных действий.
Командующий элитным подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани был убит 3 января американским ракетным ударом в международном аэропорту Багдада. После этого отношения США и Ирана резко обострились.
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