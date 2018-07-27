Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны". Об этом сообщает посольство Украины в США.
JAV viceprezidentas Joe Bidenas ir Ukrainos prezidentas Petro Porošenka
© AP/Scanpix

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи касательно безопасности Украине, определена в объеме 250 млн долларов. Из указанной суммы 50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

К документу добавлены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

Он предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Статьи по теме:
Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы  (129)
Путин предрек обострение ситуации на востоке Украины и вспомнил о перспективе принятия страны в НАТО  (74)

В частности, Государственному департаменту поручено подать в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности, чтобы искать новые направления взаимодействия и поддержки.

Позже проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен поддержать Сенат и должны передать на подпись президенту.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Россия изменила тактику блокирования Азовского моря (54)

Россия изменила свое поведение в Азовском море - начала...

В мире

Россия стягивает артиллерию и танки в Донбасс

Российские вооруженные формирования свезли танки и...

Премьер-министр Армении объяснил важность присутствия в стране российских пограничников

Армения не намерена отказываться от российских...

Президент Эквадора: Ассанжу в конечном итоге придется покинуть посольство страны в Лондоне (1)

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что...

Дело Бутиной показывает: путинская разведка - не КГБ дедовских времен (5)

Арестованная в США "российский агент" Мария Бутина...

США планируют атаковать в августе ядерные объекты в Иране (14)

США могут нанести удар по Ирану уже в августе, и помочь...

TOP новостей

Эмигрантка: Литва - рай для тех, кто зарабатывает хотя бы 800 евро (21)

Эмигрантка Йовита Заляските-Шлягер провела в Литве 1,5...

Налог на автомобили в Литве – только начало: подорожает дизельное топливо, ограничат регистрацию авто (49)

Дорогое дизельное топливо, ограничение регистрации...

Greičio matuoklis

Лихачей в Литве ждут перемены - быстро едешь, быстро и штраф получишь (6)

Правительство Литвы одобрило предложение...

Кризис в Вильнюсе: компании по вывозу мусора расторгают соглашения, услуга подорожает (2)

Вильнюсской мэрии вероятно придется реформировать...

Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы "Не испугаюсь скалящего зубы ночного волка" (73)

Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...