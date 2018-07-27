Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны". Об этом сообщает посольство Украины в США.
JAV viceprezidentas Joe Bidenas ir Ukrainos prezidentas Petro Porošenka
© AP/Scanpix

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи касательно безопасности Украине, определена в объеме 250 млн долларов. Из указанной суммы 50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

К документу добавлены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

Он предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

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В частности, Государственному департаменту поручено подать в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности, чтобы искать новые направления взаимодействия и поддержки.

Позже проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен поддержать Сенат и должны передать на подпись президенту.

Украинская правда
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