В поддержку законопроекта высказались все 277 присутствовавших на заседании парламентариев. Всего в палате общин Канады — 388 кресел.

Как ожидается, санкции коснутся России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы. Теперь закон должен быть одобрен сенатом и подписан генерал-губернатором.

Накануне представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на новые санкции против россиян, расширив списки канадцев, которым запрещен въезд в Россию.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин сказал, что закон «противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав».

«Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году.

В середине сентября Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции в отношении 32 россиян, которых считают причастными к гибели Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital.

Магнитский в 2008 году заявил о хищении примерно 5 миллиардов рублей из бюджета. В ноябре 2008 года он сам был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он умер в СИЗО.