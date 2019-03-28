Варианты, предложенные самими депутатами, включали весь спектр возможных действий - от решительного и быстрого разрыва с ЕС до отмены "брексита" - и ни один из них не набрал даже относительного большинства. То есть, против каждого из вариантов проголосовало больше депутатов, чем за него.

Больше всего голосов собрали предложения о том, чтобы вынести любое соглашение с ЕС на референдум (268 голосов), о таможенном союзе с ЕС (264 голоса) и предложение оппозиционной Лейбористской партии о таможенном союзе и тесном сотрудничестве с ЕС на других направлениях (237 голосов).

Депутаты могли голосовать за и/или против сразу нескольких вариантов. В Палате общин - 639 голосующих депутатов.

Палата планирует продолжить поиски приемлемого для большинства варианта "брексита" в понедельник.

Депутат, который предложил такой образ действий, сэр Оливер Летвин, до голосования предположил, что в понедельник депутаты обсудят уже два-три наиболее популярных варианта из тех, что были вынесены на голосование в среду, и попытаются выбрать один.

Летвин и многие другие депутаты надеются, что такие поиски компромисса помогут, по выражению сэра Оливера, "кристаллизации большинства".

Даже если парламент найдет общее решение, оно не будет иметь силы закона или приказа правительству. Но Летвин надеется, что правительство осознает необходимость принять именно тот вариант "брексита", за который - большинство депутатов.

Попытка перехватить бразды "брексита"

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта, но правительство и парламент страны оказались неспособны договориться о таких условиях выхода, которые устраивали бы и большинство в Палате общин, и Евросоюз.

В результате ЕС на прошлой неделе дал Британии небольшую отсрочку - до 12 апреля, чтобы она за это время срочно определилась, на каких условиях и когда хочет выходить.

Если определиться не получится, то 12 апреля может случиться "жесткий брексит" - выход Британии из ЕС без урегулированных отношений. Если только ЕС не согласится дать новую отсрочку.

В этой ситуации парламент решил забрать у правительства инициативу и попытаться нащупать решение, устраивающее большинство.

Тем временем премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду пообещала депутатам от своей Консервативной партии, что скоро уйдет в отставку - но только если парламент все-таки примет дважды проваленное соглашение о выходе из Евросоюза.

Неясно, однако, убедит ли обещание Мэй достаточное число депутатов. В последний раз, 12 марта, соглашение было отвергнуто большинством в 149 голосов, то есть Мэй нужно перетянуть на свою сторону 75 или больше депутатов Палаты общин.

Если Мэй и ее команда почувствуют, что большинство за соглашение складывается, то они могут попытаться в третий раз вынести проект на голосование - предположительно в пятницу.

Если соглашение пройдет, то в этом случае Британия формально выйдет из ЕС 22 мая и начнется длительный переходный период, в течение которого Соединенное Королевство сохранит практически все права и обязанности члена союза, кроме представительства и права голоса в центральных органах ЕС.

Однако для этого правительству еще надо найти какое-то казуистическое решение, чтобы обойти запрет спикера Палаты общин Джона Беркоу. Он 18 марта запретил правительству повторно выносить на голосование то же самое соглашение с ЕС в неизменном виде, а в среду подтвердил этот запрет.