Как отметил Паэт, по Сирии было выпущено в два раза больше ракет, чем год назад и они были направлены только на объекты, которые, как считается, связаны с производством или хранением химического оружия.
”Ни США, ни Россия, по сути, не заинтересованы в прямой конфронтации в Сирии, и поэтому необходимо было тщательно выбирать объекты при атаке, чтобы не затронуть интересы России”.
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