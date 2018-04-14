Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт прокомментировал ситуацию в Сирии, где сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар.
Urmas Paet
© AFP/Scanpix

Как отметил Паэт, по Сирии было выпущено в два раза больше ракет, чем год назад и они были направлены только на объекты, которые, как считается, связаны с производством или хранением химического оружия.

”Ни США, ни Россия, по сути, не заинтересованы в прямой конфронтации в Сирии, и поэтому необходимо было тщательно выбирать объекты при атаке, чтобы не затронуть интересы России”.

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