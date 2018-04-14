Как отметил Паэт, по Сирии было выпущено в два раза больше ракет, чем год назад и они были направлены только на объекты, которые, как считается, связаны с производством или хранением химического оружия.
”Ни США, ни Россия, по сути, не заинтересованы в прямой конфронтации в Сирии, и поэтому необходимо было тщательно выбирать объекты при атаке, чтобы не затронуть интересы России”.
Паэт: ни США, ни Россия не заинтересованы в прямой конфронтации в Сирии (17)
Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт прокомментировал...
Генсек ООН не стал осуждать ракетный удар по Сирии (27)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем...
Великобритания ответила на обвинения РФ в адрес Лондона в организации "химатаки" в Сирии (25)
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен...
Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии (1821)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
TOP новостей
Литовские политологи: Россия не захочет участвовать в эскалации конфликта (172)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
Литовка в Ирландии: от работы в ангаре до собственного магазина (53)
Ольга Де Винья живёт в Ирландии на протяжении 17 лет....
Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии (1821)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
За вывоз мусора будем платить на треть меньше (4)
С мая месяца жители Вильнюса за вывоз мусора будут...