В декларации по итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи, в частности, говорится, что лидеры стран альянса "должны разработать план реформ для Боснии и Герцеговины с целью подготовить эту страну к вступлению в НАТО и поддержать надежды Грузии и Украины на присоединение к НАТО".
В сообщении также отмечается, что Парламентская ассамблея НАТО призвала альянс сплотиться перед угрозами в сфере безопасности, главные их которых исходят от России и терроризма.
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