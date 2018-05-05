Глава ОЗХО Узюмджю в интервью New York Times 3 мая заявил, что при отравлении Скрипалей было применено от 50 до 100 граммов "Новичка". Теперь ОЗХО говорит, что произошла ошибка, и речь шла о миллиграммах, а не граммах.
Didžiąją Britaniją krečia Sergejaus Skripalio apnuodijimo skandalas
© AP / Scanpix

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пятницу, 4 мая, скорректировала заявление, сделанное его главой Ахметом Узюмджю в интервью газете The New York Times (NYT), в котором говорилось, что при отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 по 100 граммов жидкого нервно-паралитического вещества "Новичок".

В заявлении, выпущенном ОЗХО, говорится, что речь шла не о граммах, а о миллиграммах, при этом даже невозможно оценить, сколько именно нервно-паралитического вещества было использовано при отравлении Скрипалей в городе Солсбери.

Ахмет Узюмджю в интервью NYT, обнародованном 3 мая, отмечал, что объем "Новичка", использованный при отравлении Скрипалей, свидетельствует о том, что оно было произведено для использования в качестве оружия, а не для проведения научных исследований. Он добавил, что для работ в научной лаборатории достаточно от 5 до 10 граммов вещества.

Между тем один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк назвал версию о применении от 50 до 100 граммов "Новичка" при отравлении Скрипалей несостоятельной. По его словам, такой объем боевого средства мог бы убить все население Солсбери.

Deutsche Welle
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