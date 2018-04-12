"Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери", - говорится в заявлении организации.
В ОЗХО заявили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.
Название "Новичок" в тексте заявления ОЗХО не упоминается, уточняет Гарднер. Также в организации не указали на возможное происхождение вещества, так как это не входило в задачи экспертов.
ОЗХО выпустила еще один, засекреченный доклад по теме нападения на Скрипалей, который передала в распоряжение всех стран-членов организации. Россия является членом ОЗХО.
Глава МИД Британии Борис Джонсон уточнил, что Британия попросила организацию опубликовать краткую версию доклада и предоставить ее в том числе и России.
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