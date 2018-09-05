Это то же самое вещество, которое использовалось при отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года, следует из анализа ОЗХО. Таким образом, организация подтвердила версию Лондона об отравлении Стерджесс и ее друга в июне этого года.
Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.
Эксперты организации дважды посещали Соединенное Королевство для забора образцов, и оба анализа "дали одинаково убедительный результат", говорится в пресс-релизе британского МИДа.
"Мы благодарны ОЗХО за независимую экспертную работу при подтверждении типа нервно-паралитического вещества, использованного в Эймсбери, и снова отдаем должное тем высоким стандартам, которые установили наши ведущие мировые ученые", — передает пресс-служба слова главы МИДа Джереми Ханта.
"Беспечность российской стороны, которая ввезла нервно-паралитическое вещество в Соединенное Королевство, а также полное пренебрежение к безопасности общества — это ужасно и безответственно", — заявили в МИДе.
Отмечается, что Британия попросила ОЗХО опубликовать резюме экспертизы и поделиться полным отчетом со всеми странами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия [в их числе и Россия]. Полиция продолжает расследование отравлений в Эймсбери и Солсбери.
44-летняя Дон Стерджесс была госпитализирована 30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил дозу вещества. Он какое-то время был в критическом состоянии, но в итоге выжил.
У пары наблюдались те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся "Новичком" в Солсбери в марте.
Расследованием отравления занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда. В полиции заключили, что Роули и Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет.
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