Дон Стерджесс, отравленная в Эймсбери нервно-паралитическим веществом в июле этого года, погибла от "Новичка", следует из экспертизы Организации по запрещению химического оружия.
Policija tiria britų poros apsinuodijimo aplinkybes
© AFP / Scanpix

Это то же самое вещество, которое использовалось при отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года, следует из анализа ОЗХО. Таким образом, организация подтвердила версию Лондона об отравлении Стерджесс и ее друга в июне этого года.

Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.

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Эксперты организации дважды посещали Соединенное Королевство для забора образцов, и оба анализа "дали одинаково убедительный результат", говорится в пресс-релизе британского МИДа.

"Мы благодарны ОЗХО за независимую экспертную работу при подтверждении типа нервно-паралитического вещества, использованного в Эймсбери, и снова отдаем должное тем высоким стандартам, которые установили наши ведущие мировые ученые", — передает пресс-служба слова главы МИДа Джереми Ханта.

"Беспечность российской стороны, которая ввезла нервно-паралитическое вещество в Соединенное Королевство, а также полное пренебрежение к безопасности общества — это ужасно и безответственно", — заявили в МИДе.

Отмечается, что Британия попросила ОЗХО опубликовать резюме экспертизы и поделиться полным отчетом со всеми странами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия [в их числе и Россия]. Полиция продолжает расследование отравлений в Эймсбери и Солсбери.

44-летняя Дон Стерджесс была госпитализирована 30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил дозу вещества. Он какое-то время был в критическом состоянии, но в итоге выжил.

У пары наблюдались те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся "Новичком" в Солсбери в марте.

Расследованием отравления занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда. В полиции заключили, что Роули и Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет.

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