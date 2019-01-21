Миллиардеры по всему миру за прошедший год существенно увеличили свои состояния за счет более бедных слоев населения. Как следует из доклада международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, который был опубликован в понедельник, 21 января, активы миллиардеров в 2018 году в общей сложности выросли на 12 процентов, в среднем — на 2,2 миллиарда евро в день. Этому способствовали в том числе налоговые льготы для концернов и частных лиц. Более бедная часть мирового населения понесла потери в размере 11 процентов.
Oxfam выпустила свое очередное исследование в преддверии всемирного экономического форума в Давосе. Объединение полагает, что вложения в такие сферы жизнедеятельности как образование, здоровье и социальное страхование могут внести существенный вклад в искоренение бедности и неравенства. Однако, отмечает Oxfam, подобных вложений во всем мире "катастрофически" не хватает.
За последние десять лет, говорится в отчете, число миллиардеров по всему миру выросло вдвое. Одновременно с этим все меньше людей могут выбраться из состояния крайней нищеты. Лицами, живущими за чертой бедности, считаются те, кто в день располагает суммой меньше 1,7 евро. Несмотря на то, что таких людей с 1990 по 2010 год стало вдвое меньше, в 2015 году в крайней нищете по всему миру жили около 736 миллионов человек. Наиболее уязвимыми называются в документе женщины и девочки. В среднем в мире мужчинам принадлежит на 50 процентов активов больше, чем женщинам.
Отчет Oxfam вызвал и критику. В частности, немецкий экономист Андреас Пайхль заявил, что не смог отследить приведенные данные по обнищанию мирового населения. С его точки зрения, высказанной в интервью немецкому изданию FAZ, вероятнее то, что мировая экономика растет, и уровень бедности в мире существенно снижается.
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