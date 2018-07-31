Ответственность за гибель велотуристов в Таджикистане взяло на себя "Исламское государство"

Представители группы ссылаются на сообщение, распространенное террористами 20 июля с помощью связанного с ними новостного агентства Amaq. В нем, в частности, сказано, что нападавшие на туристов "были солдатами "Исламского государства" и совершили это нападение в ответ на призывы (членов ИГ) атаковать граждан стран (международной антитеррористической) коалиции".

Никаких дополнительных деталей или свидетельств в поддержку данного заявления ИГ в тексте не приводится. Ранее эксперты отмечали, что террористические группировки с Ближнего Востока, в частности ИГ, часто берут на себя ответственность за трагедии в разных уголках мира, в том числе, в тех случаях, когда не имеют к ним отношения, чтобы создать себе дополнительную "рекламу" и придать веса.

В частности, ИГ недавно взяло на себя ответственность за нападение со стрельбой в канадском Торонто. Среди других инцидентов, ответственность за которые группировка брала на себя, - стрелка в Лас-Вегасе в ноябре 2017 года. Тем не менее, полиция опровергла связь нападавшего с террористами.

МВД Таджикистана в заявление ИГ не верит. Оно возложило ответственность за инцидент на запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).

По данным ведомства, нападение совершила группа во главе с Хусейном Абдусамадовым по приказу члена ПИВТ Носирххуджы Убайдова. Абдусамадов уже задержан и дает признательные показания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт МВД РТ. Для выявления и привлечения к ответственности виновных было возбуждено уголовное дело, и в кратчайшие сроки были задержаны несколько членов этой преступной группы, говорится в сообщении.

Инцидент в Таджикистане произошел 29 июля в сельской местности неподалеку от Душанбе. Автомобиль сбил группу иностранных туристов, путешествовавших по Таджикистану на велосипедах. Трое пострадавших погибли на месте, четвертый скончался в больнице. Погибшие являлись гражданами США, Швейцарии и Нидерландов. Еще три человека получили травмы.

Министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода, комментируя происшествие, заявил, что следователи не исключают версию теракта. Записи с камер наблюдения свидетельствуют о том, что наезд был преднамеренным. Видеозапись нападения обнародовала ранее таджикская служба "Радио Свобода". На кадрах видно, как сбивший туристов автомобиль после наезда разворачивается и повторно совершает наезд на свои жертвы.

Как отмечает таджикская служба "Радио Свобода", это первая террористическая атака в Таджикистане, нацеленная на иностранцев.

В связи со случившимся власти США призвали своих граждан проявлять бдительность при посещении Таджикистана. "На данный момент посольство США не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан. Мы призываем американских граждан быть бдительными в отношении своего окружения и за любой помощью, обращаться в посольство США", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте посольства.