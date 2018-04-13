Также законопроект предполагает ограничение на ввоз в РФ ряда лекарств, произведенных в США. Точный перечень определит правительство. При этом по плану под запрет не должны попасть лекарства, аналогов которых нет в РФ.

"Речь (в законопроекте) идет о запрете и участии в процедуре приватизации государственного или муниципального имущества. Речь идет о запрете или об ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", - добавил Мельников.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал, что законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования. В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что в рамках законопроекта правительство определит список американских граждан, которым запретят въезд в Россию.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность приостановления международного сотрудничества в атомной сфере РФ и российских юридических лиц с США и иными государствами.

"Статья вторая законопроекта, содержащая 16 соответствующих мер воздействия, предполагает, что к ним, в частности, относится "прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и (или) иными иностранными государствами, а также организациями, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и (или) иных иностранных лиц в атомной отрасли", - приводит выдержку из проекта закона "Интерфакс".

Аналогичная ограничительная мера предусматривается также в сфере авиастроения и в ракетно-двигательной отрасли. Согласно проекту закона, ограничительные меры такого же характера предлагается ввести для находящихся под юрисдикцией США и иных иностранных государств организаций в связи с выполнением отдельных видов работ (услуг), в числе которых консалтинговые, аудиторские и юридические.

По данным "Интерфакса", российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов.

Законопроектом предлагается ввести запрет или ограничения в сфере выполнения работ или оказания услуг "по организации от имени РФ продажи федерального имущества и (или) по осуществлению функций продавца федерального имущества" для организаций, находящихся под юрисдикцией США и иных государств, а также для компаний, в капитале которых свыше 25% принадлежит организациям из США или иных государств.

Под иностранными государствами понимаются страны, присоединившиеся к санкциям США против российских компаний. "Это и Великобритания, и Франция. Это в первую очередь те страны, которые имеют определенную позицию по Сирии", - пояснил РИА "Новости" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Сейчас в список юрлиц, которые могут организовывать в РФ приватизационные сделки, входят Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, BNP Paribas, UBS, Citi и ряд других иностранных банков.

"Удар под дых": американцев лишат прав на их изобретения

К мерам воздействия на США и поддерживающие их в антироссийских действиях страны предлагается отнести "исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил "Интерфаксу", что фактически "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и прежде всего доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - сказал Емельянов.

Проект ответных мер также предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США или поддерживающих их политику стран, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов, передает РИА "Новости".

Названо условие начала действия российских санкций

Принятие законопроекта об ответных мерах США укрепит политические позиции РФ на мировой арене. Об этом говорится в пояснительной записке к инициативе, подписи под которой помимо спикера ГД Вячеслава Володина поставили лидеры всех четырех парламентских фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Также, по их мнению, введение ответных санкций "послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка".

Из текста законопроекта следует, что ответные санкции Россия будет вводить в случае действий западных стран, направленных на "умаление территориальной целостности" страны, безопасности РФ, а также дестабилизацию ее экономики.

В Госдуме считают, что россияне от контрсанкций не пострадают

Ответные меры на американские санкции не должны затронуть интересы россиян. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Что касается самих мер - это вынужденная история. И, безусловно, я думаю, что они будут приняты таким образом, чтобы интересы граждан России при этом не пострадали", - сказал он.

"Вот это важно. Потому что есть интересы крупных транснациональных компаний, американских компаний, которые работают на нашем рынке. И, соответственно, меры будут зеркальными", - приводит слова депутата РИА "Новости".

Законопроект внесен руководителями всех четырех фракций и председателем Госдумы. Его рассмотрение назначено на 16 апреля.

Как сообщалось, 6 апреля Минфин США ввел очередные санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц, включая нескольких отечественных миллиардеров и глав корпораций из "близкого круга" президента Владимира Путина - Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Игоря Ротенберга (сын Аркадия Ротенберга, ранее уже попавшего под санкции), Кирилла Шамалова, Алексея Миллера, Андрея Костина и т. д., а также против высокопоставленных чиновников РФ. При этом в конгрессе США уже обсуждают новые финансовые санкции против России, которые усилят действующий санкционный режим.

Еще 11 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российское правительство дать "охамевшим" США зеркальный ответ на санкции. Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил введение ограничений в отношении американских товаров.