Заявление министра стало первой реакцией официального Пхеньяна на речь Трампа, с которой он выступил во вторник.
Трамп сказал, что готов "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам.
Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, несмотря на то, что это было запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.
Разговаривая с журналистами близ штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Ли Ён Хо вспомнил (в несколько видоизмененном виде) поговорку: "Собака лает, а парад идет".
"Если [Трамп] думал, что удивит нас собачьим лаем, то он размечтался", - продолжил министр.
В своей речи Трамп также наградил северокорейского лидера Ким Чен Ына прозвищем "человек-ракета", который, дескать, "готов покончить с собой и своим режимом".
На это Ли Ён Хо сказал, что ему "жалко помощников" Трампа.
Сам Ли Ён Хо должен выступить перед Генеральной Ассамблей ООН в пятницу.
Экспертов удивила та скорость, с которой Северная Корея развивает свои баллистические ракеты и ядерную программу.
3 сентября Пхеньян провел шестое и пока самое мощное ядерное испытание.
Несколько дней спустя Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи, направленные на перекрытие финансовых потоков и поставок топлива в эту страну.
Вето Додона не остановило парламент Молдовы (2)
Парламент Молдовы повторно принял 12 законопроектов,...
Ответ Пхеньяна на речь Трампа: "собака лает..." (4)
Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо...
Порошенко и Пенс вышли с заседания Совбеза ООН перед выступлением Лаврова (13)
Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр...
Порошенко в ООН призвал ввести миротворческую миссию в Донбасс (11)
Президент Украины Петр Порошенко , выступая в среду, 20...
По всей Испании митинговали за референдум о независимости Каталонии (2)
Акции против запрета испанских властей на проведение в...
TOP новостей
Новый порядок загоняет жителей в угол: нет адреса – ничего не получишь (38)
Декларирование места жительства обернулось настоящей...
Трехсторонний совет одобрил повышение минимальной зарплаты до 400 евро (1)
В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала...
Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы (290)
Литовские военные на Украине изнасиловали малолетних...
Сейм: фамилии бывших сотрудников КГБ не будут обнародованы (8)
Литовский парламент не согласился на обнародование...
Из уст Палецкиса – новая интерпретация независимости государства (28)
21 сентября на заседании в парламенте, посвященном...