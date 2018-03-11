Здоровью сотен человек потенциально угрожает таинственное нервно-паралитическое вещество, которым неделю назад в английском Солсбери были отравлены бывший офицер российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщили власти и рекомендовали большую стирку.
Incidentas dėl Sergejaus Skripalio apnuodijimo
© AP / Scanpix

Сергей и Юлия сходили в ресторан Zizzi и паб The Mill в минувшее воскресенье, вскоре после чего были найдены без сознания на скамейке в парке между этими заведениями. Они до сих пор в больнице в критическом состоянии, а в город стянуты войска химзащиты.

Госсоветник по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис сказала в субботу, что риск для населения по-прежнему оценивается как низкий.

"Несмотря на то, что в Zizzi и The Mill нашли следы нервно-паралитического вещества, я убеждена, что они никак не навредили здоровью посетителей".

Тем же, кто опасается, что унес с собой микрочастицы яда на одежде и со временем - через недели и месяцы - это скажется на самочувствии, английская главврач посоветовала постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения - протереть влажной салфеткой.

Британские власти определили, но пока не называют вещество, от которого пострадал также полицейский, обследовавший дом Скрипаля.

События в Солсбери уже неделю не сходят с первых полос британских газет и чреваты дальнейшим осложнением отношений Великобритании с Россией, если следствие найдет руку Москвы, предупреждали власти.

Кремль отрицает причастность к этому инциденту, равно как и к предыдущему аналогичному преступлению - отравлению экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.

Меньше 500 человек

Главврач Дэвис сказала, что ее советы относятся только к тем, кто был в злополучных заведениях с 13:30 воскресенья, 4 марта, и вплоть до их закрытия в понедельник вечером, когда стало ясно, что дело принимает общественно опасный оборот.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что это лишь мера предосторожности, и совет относится только к тем, кто посещал эти места в указанное время, - по моим данным, это меньше 500 человек", - сказала она.

В субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери.

Она сказала, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции. У следствия уже две сотни свидетелей и более 240 улик.

Ресторан и паб по-прежнему закрыты, парк со скамейкой оцеплен, как и дом Скрипаля на окраине Солсбери. Вдобавок к этому в пятницу полиция накрыла тентами и оцепила могилы жены и сына Скрипаля на местном кладбище.

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