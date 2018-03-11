Как сообщает из Солсбери корреспондент Би-би-си Доминик Кассиани, пока нет оснований полагать, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.
Ресторан Zizzi остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери - домом Скрипаля, пабом Bishopʼs Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.
Ранее в субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.
Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.
Она также сообщила, что сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, также продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.
Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.
"Это расследование направлено на обеспечение безопасности людей, а также на сбор всех доказательств, чтобы, когда дело дошло до установления подозреваемых, мы были абсолютно уверены", - подчеркнула Радд.
Отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.
Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью Би-би-си в субботу, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасающими последствиями.
"Кто-то приехал на нашу землю, - сказал Уоллес, - нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей".
Если о бывшем полковнике ГРУ, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Британии, а в 2010-м помилован и выслан в ходе обмена на 10 российских агентов, разоблаченных в США, многое известно, то подробности жизни его дочери по-прежнему неясны.
В 2010 году Юлия вместе с матерью и старшим братом сопровождала отца в Великобританию и поселилась вместе с семьей в Солсбери. Через два года мать скончалась от рака.
Примерно в 2016 году Юлия вернулась в Россию, но где она работала в Москве, установить не удается: в компании PepsiCo, обозначенной на страницах Юлии Скрипаль в соцсетях как ее место работы, заявили Би-би-си, что с 2016 года она не была их сотрудником. Где она жила в Москве и кто входил в ее ближайшее окружение, также пока неизвестно.
"Целеустремленная и талантливая"
В интервью Би-би-си московская подруга детства Юлии Ирина Петрова сказала, что Юлия - талантливый и знающий человек и что она не сделала ничего плохого.
Ирина Петрова: Она была очень талантливой девочкой, это проявлялось с первых классов. Мы дружили с ней, очень часто собирались у нее дома. Абсолютно никто не знал, кто ее папа, все думали, что он где-то в МИДе работает, связан с иностранными делами, потому что Юля какое-то время жила на Мальте.
Она всегда была отличницей по всем предметам, просто идеальной. Поэтому она потрясающе адаптировалась в Англии, она прекрасно владеет английским языком - лучше, мне кажется, чем сами англичане.
Никогда не говорила о своих проблемах, ни-ког-да.
Oна была очень легким, свободным, интересным, знающим человеком. Вот и все, что я могу сказать - только положительное. Приехала в Англию, нашла работу, получила права на иностранном языке, начала водить, потом она должна была на гражданство сдавать - я так понимаю, что она передумала. Очень любила путешествовать, тусоваться, слушать музыку. Мы с ней были фанатами Backstreet Boys.
Мы единожды с ней встречались после [высылки отца в Британию]: очень ей все нравилось, она говорила, что они хорошо живут - потрясающий район, потрясающий дом, все время меня приглашала. Лондон - один из ее любимейших городов.
Би-би-си:Почему же она уехала обратно в Россию?
И.П.: Потому что у нее здесь любовь, в Москве. Они познакомились давно, знакомы около 10 лет. Они были друзьями, а потом что-то - может быть, он навещал ее, не помню, - но я поняла, что они будут встречаться, и она просто переехала. Не могу сказать, где он работает. Насколько мне известно, он не смог поехать в Англию, поэтому она приехала в Россию,
Она должна была сдавать экзамен на гражданство, но не стала. Передумала. Мама умерла, брат тогда был еще жив. Просто она поняла, что у нее здесь любовь, в Москве. В то же время у нее много друзей осталось в России.
Би-би-си: И вот она вернулась в Москву, но все равно регулярно ездила навещать папу?
И.П.: Конечно. И, к сожалению, Александр тоже умер - это ее брат.
Би-би-си: А что с ее братом случилось, вы не знаете?
И.П.: Без понятия. Я в шоке, не могу ничего вам сказать. Я в шоке ужасном. Все было хорошо, я спрашивала в начале 2017-го про папу и про брата - все было хорошо.
Би-би-си: А какие у нее вообще были отношения с отцом?
И.П.: Всё отлично. У них такая была идеальная семья, что, я вам честно могу сказать, можно позавидовать. Всё, что могу вам сказать, - я в шоке.
Би-би-си: Где она работала в то время, когда вернулась в Москву?
И.П: Она довольно-таки быстро, несмотря на кризис, нашла работу, так как она, еще раз повторюсь, очень талантливая девочка. Она нашла работу в PepsiCo.
Би-би-си:Мы звонили в эту компанию, они говорят, что она не работает у них с 2016 года.
И.П: Не знаю, в 2016 году она как раз эту работу нашла. Это очень странно. Я, конечно, не могу ежеминутно спрашивать: "Ты работаешь в PepsiCo?" Но когда она мне писала в конце 2016-го - начале 2017-го - она точно работала в PepsiCo.
Может быть, они боятся. Я уже сама начинаю бояться. Никто не хочет говорить, даже ее родственники.
Активность российских ВВС в районе Балтики достигла нового рекорда (4)
По словам командующего Оборонительными силами...
Нуланд рассказала о предложении раскрыть секретные счета дочери Путина в ответ на кибератаку (25)
Авторы новой книги рассказали о намерениях Белого дома...
Отравление Скрипаля: власти рекомендуют Солсбери большую стирку (3)
Здоровью сотен человек потенциально угрожает...
Трамп: переговоры с КНДР могут привести к "величайшей сделке для мира" (2)
Президент США Дональд Трамп заявил, что его...
TOP новостей
Таураге пишет письма эмигрантам: что привлечет их домой (38)
Уже два года из Таураге высылают письма эмигрантам....
Ландсбергис призвал юристов вернуться к делам об уничтожении партизан (115)
Юристы должны вернуться к делам об уничтожении...
В Вильнюсе состоялось шествие националистов под лозунгом "Литва – для литовцев" (1)
На шествие националистов 11 марта во второй половине...
Исследование: литовский патриотизм особенный (198)
Жители Литвы считают себя патриотами, особенно...
На площади Независимости подняты флаги трех стран Балтии (37)
Литва 11 марта празднует 28-ую годовщину восстановления...