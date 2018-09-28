Ранее сотрудникам Bellingсat удалось установить подлинное имя первого подозреваемого в отравлении Сергей Скрипаля и его дочери. По сведениям Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига, приезжавший в Британию по паспорту на имя Руслана Боширова. Его напарник известен по имени "Александр Петров".

Анатолий Чепига: Bellingcat назвала имя подозреваемого в отравлении в Солсбери

Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей: "Мы знаем, кто они такие"

С ведущей телепрограммы Би-би-си Керсти Уорк беседовал сотрудник Bellingcat под псевдонимом Мориц Ракужицкий, который рассказал, как удалось установить личность Чепиги.

По его словам, сотрудники пользуются специально созданными программами по поиску и сравнению изображений, опубликованных в социальных сетях. Никаких изображений найдено не было, что наводило на мысль о том, что это не совсем обычные люди.

"Приступили к работе сразу после того, как британская полиция опубликовала фотографии двоих подозреваемых. У нас есть опыт расследований, когда информации очень мало. Мы стали искать документальные следы, начиная с их фальшивых паспортов, и довольно быстро вышли на след", — сообщил собеседник Би-би-си.

"Нам потребовался примерно месяц, чтобы идентифицировать одного из подозреваемых, и мы уверены, что в скором времени — в течение недели или двух — сумеем идентифицировать и второго", — уверен сотрудник Bellingcat.

Что же касается полковника Чепиги, то, по словам собеседника Би-би-си, обращает на себя внимание тот факт, что он отмечен высочайшей наградой страны — званием Героя России.

"Обычно награду Героя Российской Федерации вручает лично президент Путин, в среднем ее получают всего пять-шесть офицеров в год. Правда, в 2014 году, во время военного конфликта в Украине, был всплеск награждений — тогда это звание получили 13 или 14 человек", — утверждает Мориц Ракужицкий.

"Таким образом, в глазах Путина это человек, совершивший нечто выдающееся, и, возможно, именно поэтому его отправили с заданием отравить своего бывшего коллегу", — полагает сотрудник Bellingcat.

А вот второй подозреваемый, известный под именем Александра Петрова, по информации Bellingcat, имеет не столь высокое воинское звание — возможно, капитана или старшего лейтенанта.

"Мы поговорили на условиях анонимности с нашими источниками в российских вооруженных силах. Они все говорят, что поражены тем фактом, что целого полковника, да еще и Героя России, отправили на проведение "полевой операции". Обычно такую работу поручают офицерам на уровне капитана. Они считают, что либо это указывает на то, что задание было поставлено на самом высоком уровне, либо же руководство ГРУ желало таким образом порадовать своего непосредственного начальника, то есть Путина", — заявил Ракужицкий.

На вопрос, где эти люди могут быть сейчас, сотрудник Bellingcat ответил, что судя по всему, они в порядке, живы и здоровы. Он напомнил о другом случае с высокопоставленным российским офицером.

"В мае этого года, когда нам удалось установить личность российского генерал-полковника, одного из главных подозреваемых по делу о сбитом малайзийском авиалайнере над Украиной, тот был немедленно отозван из Сирии, где находился, обратно в Россию. Мы шутим, что сейчас он, наверное, работает где-нибудь в сети фастфудов, потому что он полностью вышел из игры".

"Вполне возможно, что полковнику Чепиге будет предложена должность преподавателя в одном из учебных заведений ГРУ", — резюмировал сотрудник Bellingcat.

"Очень умный, хороший парень"

В четверг, на следующий день после публикаций Bellingcat и The Insider, газета "Коммерсант" сообщила, что ей удалось поговорить с несколькими жителями села Березовка, в котором, по данным издания, долгое время жил Чепига и его семья.

Собеседники газеты попросили не называть их имена из-за опасений, что у них могут возникнуть проблемы с ФСБ. Семью Чепиги, по их словам, помнят в селе хорошо, хотя несколько лет назад они переехали в Благовещенск. Самого Чепигу собеседники издания последний раз видели около десяти лет назад.

Одна из жительниц Березовки заявила, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах.

"Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его. В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше", — рассказала она.

Другая жительница Березовки сказала, что человек, которого ей показали на фотографии, "не очень похож" на Анатолия Чепигу. По словам женщины, когда она видела его в последний раз, "он был уже почти лысым".

"У него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие", — отметила она.

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала", — рассказала она о бывшем односельчанине.

По сведениям собеседников "Коммерсанта", Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению, он женат, у него двое детей. "Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве", — говорится в статье.

По информации издания, отец Анатолия Чепиги, Владимир Максимович, в 1990-е годы был директором строительной передвижной механизированной колонны "Ивановская" в Березовке, потом устроился в воинскую часть, а мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

Герой-миротворец

Руслан Боширов — вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Чепиги, сообщили The Insider и Bellingcat в третьей части своего расследования о предполагаемых отравителях Скрипалей.

В расследовании говорится, что Чепига родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), служил в бригаде спецназа ГРУ, трижды был в командировке в Чечне.

В 2014 году Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России за участие в миротворческой миссии — по мнению The Insider и Bellingcat, речь может идти о военных действиях на востоке Украины.

Имя "Руслан Боширов" Чепига получил после переезда в Москву; там он окончил академию Генерального штаба Вооруженных сил России, говорится в расследовании.

"Много людей похожи друг на друга"

В Кремле отрицают связь "Руслана Боширова" и "Александра Петрова" с российскими спецслужбами.

Отвечая на вопрос журналистов о человеке под именем Анатолий Чепига, который фигурирует в расследовании Bellingcat и The Insider, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не знает, есть ли такой полковник", и добавил, что "было бы правильным задавать этот вопрос в наше оборонное ведомство".

На уточняющий вопрос, действительно ли в 2014 году Владимир Путин вручил награду Героя России Анатолию Чепиге и похож ли этот человек на россиянина Руслана Боширова, Песков также затруднился дать ответ. "Много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией", — цитирует Пескова Интерфакс.

Вместе с тем пресс-секретарь Кремля пообещал проверить списки награжденных и сообщить, действительно ли Чепиге было присвоено звание Героя России.