Алексей Навальный не мог быть отравлен в аэропорту Томска, где он пил чай в кофейне, или на борту самолета, летевшего в Москву. На жизнь оппозиционера покушались до того, как он прибыл в эти точки, утверждает в своем расследовании издание "Проект".

До сих пор неизвестно, откуда взялась бутылка воды, на горлышке которой немецкие специалисты, как писал со ссылкой на свои источники немецкий журнал Der Spiegel, обнаружили следы "Новичка", отмечает "Проект".

Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas © Stopkadras

По его данным, бутылка лежала в номере томского отеля, в котором жил Навальный и куда вернулись сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Одна из сотрудниц фонда Мария Певчих - та самая, которую российское следствие называло уклоняющейся от ответов на его вопросы - "привезла некоторые предметы в Берлин и передала медикам", пишет "Проект". В их числе и оказалась та самая бутылка, из которой пил Навальный.

Сотрудники ФБК не комментируют, как именно доставили улику в руки немецких властей.

"С начала сентября Певчих вообще стала главным объектом нападок в связанных с российскими властями СМИ и телеграм-каналах: ее обвиняли в интимной связи с Навальным и в том, что именно она могла его отравить, - напоминает "Проект". - Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили "Новичком".

Певчих отказались отвечать на вопросы "Проекта".

Соратники Навального о версии отравления с помощью бутылки

А вот что об этой бутылке, о которой пишет "Проект", можно прочитать в "Инстаграме" самого Навального (пишет не он сам).

"Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая "бутылка с "Новичком", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", - подтверждают соратники Навального.

Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas Reuters / Scanpix

Они также подтвердают, что сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнав о случившемся, вызвали адвоката и поднялись в гостиничный номер, из которого только что выехал Навальный. Они "начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли" - "в том числе, и бутылки из-под гостиничной воды" (к этому прилагается видео).

"Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не "слегка заболел", не "перегрелся"... было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея", - говорится далее в посте.

Спустя две недели именно на этой бутылке немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", напоминают соратники Навального, не ссылаясь при этом на Der Spiegel.