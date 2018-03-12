"Мы ожидаем в скором времени заявления премьер-министра и, честно говоря, я буду удивлен, если она не укажет на Кремль", - сказал Тугендхат в утреннем эфире Би-би-си.

В понедельник в Лондоне проходит заседание Совета национальной безопасности Великобритании под председательством Терезы Мэй, на котором обсуждается ряд мер, которые необходимо предпринять в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Премьер-министр и высокопоставленные члены кабинета заслушают новые данные о ходе расследования, полученные контртеррористическим подразделением полиции и службами безопасности, а также обсудят вопрос о том, имеется ли достаточно улик, которые указывали бы на то, кто стоит за этим нападением на бывшего офицера ГРУ.

Накануне в воскресенье госсоветник по вопросам английского здравоохранения профессор Салли Дэвис посоветовала тем, кто посещал те же ресторан и паб, где побывали Скрипаль с дочерью, постирать всю свою одежду и протереть дезинфицирующими салфетками все личные вещи.

По данным властей, около 500 человек посетили эти заведения после того, как там побывали 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, которые по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Следы отравляющего вещества были найдены у стола и на столе в итальянском сетевом ресторане Zizzi, за которым 4 марта обедали жертвы отравления. Что это за вещество, власти пока не говорят.

Следы этого вещества были обнаружены и в пабе Mill, куда пара зашла после обеда в ресторане.

Профессор Дэвис ранее сообщила, что риск для остальных посетителей невелик. Однако совет вымыть все свои личные вещи относится ко всем, кто побывал в одном из этих заведений в воскресенье 4 марта после 13:30 или же в понедельник 5 марта, вплоть до момента закрытия обоих заведений.