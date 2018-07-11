Как сообщают в окружной больнице Солсбери, 45-летний Роули по-прежнему чувствует себя неудовлетворительно, его лечение продолжается. Ему необходим круглосуточный уход. Врачи попросили журналистов не беспокоить пострадавшего и персонал больницы.
В больнице Солсбери отмечают, что угроза жизни Роули пока сохраняется. Никаких других деталей о его состоянии врачи не раскрыли.
9 июля стало известно, что 44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся "Новичком" вместе с Роули, скончалась в больнице. После ее смерти полиция Великобритании завела уголовное дело об убийстве.
Чарли Роули и Дон Стерджес в пятницу, 29 июня, были в Солсбери, где четырьмя месяцами ранее отравились нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба они выжили.
Роули и Стерджес почувствовали недомогание 30 июня у себя дома в соседнем городке Эймсбери и попали в больницу. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.
Спустя несколько дней после отравления власти Великобритании объявили, что Роули и Стерджес, по всей видимости, взяли в руки предмет, зараженный "Новичком". Что это был за предмет, до сих пор неизвестно, Власти графства Уилтшир, на территории которого произошли отравления, рекомендуют не поднимать с земли незнакомые предметы и соблюдать осторожность.
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