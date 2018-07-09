Следователи открыли дело об убийстве после смерти 44-летней Дон Стерджес из Даррингтона, указали в полиции.

Как сообщалось ранее, Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в критическом состоянии. Как заявили в Скотланд-Ярде, после исследования образцов выяснилось, что оба пострадавших подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда британские власти возложили ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно отвергала свою причастность к отравлению Скрипалей.

Британские власти пообещали найти виновных в гибели Дон Стерджес

Власти Великобритании планируют привлечь к ответственности причастных к гибели Дон Стерджес. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Базу, слова которого приводит Скотланд-Ярд.

"Эти ужасные новости только укрепляют нашу решимость установить личность и отдать под суд того человека или тех людей, которые несут ответственность за то, что я могу характеризовать лишь как возмутительный, безрассудный и варварский акт", - сказал Базу (цитата по ТАСС).

Шеф контртеррористической полиции пообещал, что "следователи продолжат вести кропотливую и тщательную работу по сбору всех имеющихся доказательств", чтобы можно было понять, каким образом два жителя Великобритании "подверглись воздействию столь смертельно опасного вещества, которое трагическим образом стоило Дон ее жизни".

По словам Базу, спутник Стерджес Чарльз Роули, пострадавший вместе с ней, продолжает оставаться в критическом состоянии в больнице.

В свою очередь главный врач окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард назвала кончину пациентки печальным известием и выразила свои соболезнования семье Стерджес. По ее словам, больничный персонал прилагал все возможные усилия для спасения пострадавшей.

Мэй шокирована сообщением о смерти Дон Стерджес

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "потрясена и шокирована" гибелью Дон Стерджес, и направила соболезнования семье покойной. "Полиция и сотрудники служб безопасности безотлагательно занимаются установлением фактов этого инцидента, который теперь расследуется как убийство", - сказала премьер. "Правительство стремится обеспечить полную поддержку местному населению", - отметила она.

Тем временем медицинский директор правительственной службы Public Health England, осуществляющей контроль в сфере охраны здоровья населения и надзор за угрозами эпидемий, заявил: "Мы полностью осознаем, что эта новость вызовет огромную обеспокоенность среди жителей Солсбери и Эймсбери. Однако наша оценка остается прежней: общий риск для широкой общественности остается низким". Он также порекомендовал жителям этих двух городов не поднимать с земли незнакомые предметы, включая иголки и необычные емкости.

Ранее следователи Скотланд-Ярд установили, что Стерджес и Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, подняв с земли незнакомый им предмет. Сосед Роули в Эймсбери ранее предположил в телеинтервью, что Роули и проживавшая с ним Стерджес, будучи наркозависимыми людьми, увидели нечто похожее на наркотик и взяли в руки то, что в итоге оказалось нервно-паралитическим веществом.