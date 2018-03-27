"По нашим данным, более 130 человек в Солсбери могли взаимодействовать с этим нервно-паралитическим веществом. Более 50 граждан направлены на медицинское обследование в госпитали", - сообщила британский премьер.

По ее словам, Сергей и Юлия Скрипаль остаются в крайне тяжелом состоянии. "К сожалению, в конце прошлой недели врачи дали понять, что состояние Скрипалей не изменится в ближайшем будущем. Вероятно, что они уже никогда не восстановятся. Это показывает, насколько варварским по своей природе было это нападение, и какую опасность оно представляло для сотен ни в чем не повинных жителей в Солсбери", - подчеркнула Мэй.

Премьер также заявила, что британское правительство располагает доказательствами того, что Россия на протяжении последнего десятилетия изучала варианты экспорта химических веществ за рубеж. "Вероятно, для убийства людей", - предположила политик.

Накануне многие страны ЕС в связи с "делом Скрипаля" решили выслать российских дипломатов. Германия, Франция и Польша высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному. При этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Четырех российских дипломатов высылает Канада. Еще трех - Албания. Норвегия и Македония вышлют по одному дипломату.

США, в свою очередь, заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов. Персонами нон грата объявлены 46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке и еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, которых американская сторона считает сотрудниками российской разведки. Также США приняли решение о закрытии генконсульства России в Сиэтле.

Позицию МИД РФ обозначила официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". "Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут приняты соответствующие меры. И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле", - предупредила сотрудница ведомства.