"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", — рассказал Александр Петров в Telegram-канале RT.

Он добавил, что работает начальником участка в научно-производственном объединении "Вирион" — томском филиале "Микрогена", сообщает Лента.ru.

Ранее газета "Фонтанка" собрала информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Великобритания официально обвинила в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.

По данным "Фонтанки", номера заграничных паспортов мужчин отличаются лишь последней цифрой, а Петров родился 31 июля 1979 года. Человека с таким именем и фамилией журналисты нашли в списке сотрудников ФГУП НПО "Микроген".

На арест Боширова и Петрова выдан европейский ордер. Были также опубликованы их фото в аэропорту Гатвик и видео с камер в Лондоне.