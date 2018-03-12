В военном плане террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) потерпела сокрушительное поражение. Территория в Сирии и Ираке общей площадью в 100 000 квадратных километров, некогда находившаяся под контролем экстремистов, практически полностью освобождена. Чтобы одержать победу над ИГ, впрочем, понадобилась международная антитеррористическая коалиция из 60 стран — и более трех лет. Самую высокую цену за это заплатили прежде всего мирные жители: в регионе погибли десятки тысяч человек. Сирийский город Ракка — бывшая столица самопровозглашенного халифата — лежит в развалинах. Такая же участь постигла и иракские города Мосул, Рамади или Тикрит.

Впрочем, тот факт, что боевики ИГ столь длительное время смогли удерживать эти территории под своим контролем, можно объяснить не только фанатизмом экстремистов. Как минимум столь же важную роль сыграли непрерывные поставки боевикам ИГ оружия и боеприпасов. Значительная часть этих вооружений была изготовлена в Евросоюзе — в частности, странах Восточной Европы — а затем поставлена в зону конфликта обходными путями через США и Саудовскую Аравию. Такой вывод следует из доклада британской негосударственной организации Conflict Armament Research (CAR), которая занимается отслеживанием незаконного оборота оружия. Ее эксперты работали в Сирии и Ираке три года — с июля 2014 года по ноябрь 2017 года.

Противотанковая ракета из Болгарии

По мере отступления боевиков ИГ специалистам из CAR удалось изучить оружие и боеприпасы, оставленные экстремистами на местах сражений. На территории между городом Кобане на сирийско-турецкой границе и столицей Ирака Багдадом эксперты обнаружили около 2000 единиц вооружения и более 40 000 боеприпасов и попытались установить их маршрут по производственным данным и серийным номерам.

По словам основного автора доклада, выездного следователя CAR Дэмьена Сплитерса, он был удивлен тем, насколько быстро конкретное оружие, проданное за рубеж, оказывалось в арсенале ИГ. Один из примеров — противотанковая управляемая ракета болгарского производства, которая была поставлена в США в декабре 2015 года. Всего два месяца спустя она была обнаружена иракскими солдатами в числе оружия, брошенного отступавшими боевиками ИГ в ходе операции по освобождению Рамади.

Путь оружия в Ирак через США

Захватили ли террористы ИГ трофейное оружие на поле боя, получили ли его от примкнувших к ним из-за границы боевиков или же купили у конкурирующих группировок — пока остается неизвестным. Маршрут противотанковой ракеты можно проследить лишь частично. В то же время Болгария подтвердила CAR факт экспорта данной единицы вооружения в США: противотанковая ракета была, в частности, продана американской компании Kiesler Police Supply. К запросу на выдачу экспортной лицензии, согласно правилам, была прикреплена декларация конечного пользователя от ВВС США — это должно было стать гарантией того, что американские военные не передадут оружие третьей стороне.

Американцы, впрочем, не сдержали свое обещание: в итоге оружие оказалось на Ближнем Востоке. Эксперт CAR Сплитерс считает это доказательством того, что Саудовская Аравия и США, которые являются ключевыми импортерами оружия и важными клиентами европейских производителей, не соблюдают основные правила, регламентирующие экспорт вооружений из Европы.

Одно из ключевых звеньев — Саудовская Аравия

Впрочем, возможно, что это всего лишь полуправда. Эксперт правозащитной организации Amnesty International Патрик Уилкен убежден: всем звеньям транспортной цепи было известно о том, что, несмотря на документы, оружие в итоге должно было попасть на территорию Сирии или Ирака.

В этом контексте стоит упомянуть и о масштабном экспорте оружия восточноевропейского производства в Саудовскую Аравию, после чего оно попадало в руки воюющих в Сирии вооруженных группировок. До начала войны в Сирии Эр-Рияд не проявлял особого интереса к импорту оружия из стран Восточной Европы: саудовские власти отдавали предпочтение вооружению, произведенному в Западной Европе и США. Между тем экспертам CAR удалось установить, что значительное количество оружия, оказавшегося в арсенале ИГ, было произведено в Болгарии, а затем продано Саудовской Аравии.

Многомиллиардный оружейный бизнес

Кроме того, еще в 2016 году Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканское объединение журналистов-расследователей (BIRN) провели совместное расследование, выявившее цветущий оружейный бизнес между восемью странами Центральной и Восточной Европы с одной стороны и Саудовской Аравией, Иорданией, ОАЭ и Турцией — с другой. Автоматы Калашникова, пулеметы, ракетные комплексы и системы ПРО общей стоимостью в 1,2 млн евро впоследствии оказывались в руках сирийских повстанцев, воюющих против президента страны Башара Асада, а затем и террористов ИГ.

Как отмечает эксперт Amnesty International Патрик Уилкен, доклад CAR стал еще одним доказательством того, что страны Восточной Европы и США активно участвуют в поставке вооружений сирийским повстанцам через территорию Саудовской Аравии. Если оружие уже оказалось в регионе, то проконтролировать, кто им в итоге завладеет, невозможно, подчеркивает специалист.

Его мнение разделяет и представитель CAR Дэмьен Сплитерс. "Если третья сторона поставляет оружие одной из групп, участвующих в конфликте в Сирии и Ираке, то тем самым она, в конечном счете, способствует усилению военной мощи ИГ", — резюмирует эксперт.