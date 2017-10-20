«Весомость этого предприятия и ответственность, которая ложится сотрудников и военнослужащих Центра, - гигантская. От них будет зависеть безопасность наших армий, государств и народов».
В торжественном открытии Экспертного центра контрразведки НАТО в Кракове приняли участие также министры обороны Словакии, Румынии и Венгрии, которые наряду с Польшей выступили инициаторами создания организации.
Своих офицеров сюда пришлют также Хорватия, Литва, Германия, Италия, Чехия и Словения.
В настоящее время в Североатлантическом альянсе работают 24 экспертных центра разной специализации.
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