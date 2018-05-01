Немецкие экологи приветствуют возникшее в Великобритании движение за запрет пластиковых трубочек, но указывают на другие опасные виды пластикового мусора, - так в Немецком союзе защиты природы (NABU) 30 апреля прокомментировали запрос DW о намечающихся изменениях в экологической политике Лондона.

"Голубая планета" под угрозой

Впрочем, радикальное изменение отношения к проблеме пластикового мусора в последние недели заметно не только в политических кругах в Лондоне, но и в британском обществе. Как полагают многие журналисты, эмоциональным толчком для этого стал телевизионный сериал "Голубая планета" (The Blue Planet 2), показанный BBC в конце 2017 года. В нем один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов Дэвид Аттенборо продемонстрировал ужасные последствия для животных загрязнения пластиком морей и океанов.

Свою роль сыграли и многочисленные свидетельства экологов и ученых, которые в ходе экспедиций становятся свидетелями ухудшающейся экологической ситуации в мировом океане. Печальную популярность вновь начал набирать уже не новый клип в YouTube об удалении пластиковой трубочки из ноздри черепахи у побережья Коста-Рики: клип, даже короткая версия которого, по нашему мнению, пригодна для просмотра только людьми с крепкими нервами, набрал уже миллионы просмотров.

Наконец, для изменений в подходах к экологии сейчас возник и удачный политический момент. Амбициозный британский политик Майкл Гоув, который сегодня занимает пост министра охраны окружающей среды, сильно потерял в репутации после того, как поддержал выход Великобритании из Европейского Союза, и теперь, как отмечает газета Die Welt, стремится обрести новый политический профиль борца за экологию.

Треть планеты против пластиковых трубочек

В итоге в середине апреля Гоув сообщил, что правительство в Лондоне работает над запретом ряда одноразовых изделий из пластика - а именно трубочек для питья, коктейльных палочек и ватных палочек. Запрет может вступить в силу с 2019 года и будет действовать пока только на территории Англии. Впрочем, Шотландия о разработке такого же запрета сообщила еще в начале года.

Но экология не является сейчас в Великобритании делом только соответствующего министерства. Премьер-министр Тереза Мэй в апреле выступила на саммите глав правительств и государств стран Содружества с призывом последовать примеру Лондона. Для понимания масштабов начатой британцами кампании напомним, что население стран Содружества составляет примерно 30 процентов населения планеты.

Маленькие трубочки - вред большой

Не остался в стороне и бизнес. Компания McDonald´s объявила об отказе от пластиковых трубочек в ее 1300 ресторанах быстрого питания на территории Великобритании. Вместо них посетителям будут давать трубочки картонные - и то только по их просьбе. Обсуждаются и трубочки из других материалов, которые позволят использовать их многократно - и потом мыть.

Британские экологи согласны, что пластиковые трубочки не являются самой большой по объему частью мирового пластикового мусора. Есть данные, что они ответственны лишь за пятую часть пластика, который ученые обнаруживают в мировом океане. Но размер и форма трубочек делает их крайне опасными для морских животных и птиц. Так, по оценкам, 71 процент птиц и 30 процентов черепах имеют изделия из пластика в пищеводе, что в половине случаев ведет к летальному исходу.

Цифры экологического бедствия

В абсолютных цифрах статистика выглядит еще тревожнее. Согласно данным американской общественной инициативы One Less Straw, каждый год в результате проглатывания кусков пластикового мусора в мире гибнет 100 тысяч морских животных и 1 миллион морских птиц. А длина всех пластиковых трубочек, которые за один только день выбрасывают в США, в 2,5 раза больше периметра планеты Земля. Примечательно, что инициативу One Less Straw, название которой можно перевести как "Одной трубочкой меньше", придумали дети - и сохранение мирового океана интересует их, похоже, гораздо больше, чем привлекательные цветные трубочки.

В Германии движение по отказу от пластиковых трубочек пока не получило такого размаха, как в Великобритании и США. Нет и единой статистики. Так, в немецкой прессе можно найти, что ежегодно в ФРГ потребляется 40 млрд пластиковых трубочек. Однако специалисты в Немецком союзе защиты природы (NABU) сообщили DW, что не могут подтвердить эту цифру. Более корректно, по мнению NABU, ориентироваться на общеевропейское исследование, согласно которому во всем ЕС ежегодно используется 36 млрд трубочек.

В любом случае, немецкие экологи призывают не зацикливаться только на трубочках, а решать проблему пластикового мусора комплексно. Однако в Великобритании выбирают другой путь. Цифра в 8,5 млрд выброшенных британцами пластиковых трубочек в год является официальной - и совершенно недопустимой, указывают в правительстве в Лондоне.