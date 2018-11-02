Более того, по словам Юрия Калиниченко, на встрече с жителями Керчи глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, объясняя, почему семья Калиниченко не получила средств, назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег велено не давать".

16-летняя ученица колледжа Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. По данным следствия, его совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он стрелял из охотничьего ружья, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой.​

Жертвами нападения стали 21 человек, более 60 пострадали. При этом Следственный комитет квалифицировал произошедшее не как теракт, а как "убийство двух и более лиц".