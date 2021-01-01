"Дело не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понял, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, и ее дед тоже", - пояснил Стэнли Джонсон RTL. Он пояснил, что намерен "забрать то, что у него уже есть", и "очень счастлив" такой возможности.
"Я всегда буду европейцем, это точно. Англичанам нельзя говорить, что они не европейцы", - добавил отец Бориса Джонсона, подчеркнув, что связь Британии с Европейским Союзом "очень важна".
Ранее Члены Палаты общин Великобритании большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза. За проект проголосовал 521 парламентарий, против - 73 депутата. Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.
В подписанный пакет документов входят соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Великобританией - с другой; соглашение между ЕС и Великобританией о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между Великобританией и Евратомом о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.
Европарламент объявил о намерении ратифицировать соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit на плановой сессии в марте, призвав в связи с этим продлить период временного применения соглашения. Лидеры ведущих фракций Европарламента дали понять, что не будут организовывать никаких внеплановых сессий специально для ратификации соглашения о Brexit.
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