По словам Джона Шиптона, такое решение стало бы удовлетворительным для всех.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил ранее, что Ассанжу по его запросу окажут консульскую помощь, но австралийские власти не будут каким-то особым образом участвовать в его деле.

Некоторые представители журналистской общественности и левых кругов выступают в защиту Ассанжа, заявляя, что ему может грозить суровое наказание в случае выдачи в США. Около 70 депутатов британского парламента, главным образом лейбористы, призвали власти рассмотреть возможность его экстрадиции в Швецию. Именно спасаясь экстрадиции в эту страну, Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Сейчас, однако, дело по обвинению в изнасиловании в Швеции закрыто, и единственный запрос об экстрадиции, который получили британские власти, поступил от США.

В Соединённых Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в содействии рядовому Челси Мэннинг во взломе компьютеров минобороны для получения секретной информации. За это преступление Ассанжу грозит до 5 лет лишения свободы. Сам он опасается, однако, что ему могут предъявить дополнительные обвинения вплоть до госизмены. Британия ранее взяла на себя обязательство не экстрадировать Ассанжа в том случае, если ему будет грозить смертная казнь.

Основатель WikiLeaks был арестован приглашёнными в посольство Эквадора британскими полицейскими после того, как Эквадор лишил его политического убежища.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9