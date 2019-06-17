Кроме того, экстремальные погодные условия привели к вспышке вирусного энцефалита, который приводит к гипогликемии (снижению уровня сахара в крови) и в основном поражает детей в возрасте до 15 лет. Вирус распространяется в условиях жары, высокой влажности и при отсутствии осадков. Только в июне жертвами этой болезни в округе Музаффарпур стали 97 детей, более 100 остаются в больницах.
Родителям советуют запретить пребывание детей на открытом солнце. Кроме того, власти раздают пакетики оральной регидратационной соли, которую ребенку необходимо принимать на ночь. Эта мера позволить поддерживать уровень сахара в крови. Также отмечается, что большинство жертв приходится на бедные слои населения.
Самая сильная жара в стране на прошлой неделе была в штате Уттар-Прадеш, где температура воздуха поднималась до 50°C. Здесь также не обошлось без жертв. В поезде Kerala Express, в котором не работал кондиционер, погибли 4 человека.
А на западное побережье страны возвращается тропический циклон "Ваю", из-за которого были эвакуированы 300 тысяч жителей. Его выход на сушу прогнозируется вечером 17 июня. Но в этот раз он сильно ослабел. Скорость ветра оценивается в 40-50 км/ч, порывы - в 60 км/ч. В штате Гуджарат объявлено предупреждение "оранжевого" уровня опасности в связи с проливными дождями.
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