84 человека получили ранения в субботу, 1 июня, в результате взрыва в цехе по производству тротила на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. "После взрыва в медицинские учреждения обратились 84 человека, но мы ожидаем, что количество обратившихся может увеличиться", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вечером того же дня. По его словам, госпитализировано 16 человек, один находится в тяжелом состоянии.
По данным российского министерства здравоохранения, за медицинской помощью обратилось 85 человек: 39 работников завода "Кристалл" и 46 жителей Дзержинска.
Из-за взрыва жители поселка Пыра остались без электричества, кроме того, повреждения получили 70 детских садов и 31 школа поблизости. В большинстве случаев в зданиях вылетели стекла. Власти ввели режим "чрезвычайная ситуация" в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино и кордон Лесной. Следственный комитет возбудил уголовное дело уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.
ГосНИИ "Кристалл" - это предприятие российского оборонно-промышленного комплекса. Оно занимается "научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации".
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