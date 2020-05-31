От травли до покорения космоса: в чем секрет успеха Илона Маска?

30 мая с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции (МКС) стартовал космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли на борту. Астронавты NASA отправились в космос на американском корабле впервые с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Разработчиком Crew Dragon стала компания SpaceX Илона Маска — 49-летнего гражданина ЮАР, Канады и США, состояние которого оценивается в 39 млрд долларов. Его история успеха является наглядным примером того, чего можно добиться благодаря упорству, четко поставленным целям и готовности рисковать.

Издевательства одноклассников

Илон Маск родился в столице ЮАР Претории в 1971 году в семье модели и диетолога Мэй Маск и инженера Эррола Маска. Илон — старший из их троих детей — был замкнутым ребенком и практически все свободное время проводил за чтением книг. На десятилетний юбилей ему подарили компьютер, и мальчик быстро научился на нем программировать.

При своих незаурядных умственных способностях Илон был слабым и тщедушным. В школе его регулярно избивали одноклассники: это прекратилось лишь в подростковом возрасте, когда он существенно прибавил в росте и смог дать своим обидчикам отпор.

24-летний миллионер

Летом 1995 года 24-летний Маск переехал в Кремниевую долину и поступил в аспирантуру Стэнфордского университета для продолжения обучения в области прикладной физики. Проучился он там, впрочем, всего два дня: в то время в США как раз начинался интернет-бум, и к Илону приехал его брат Кимбал.

Братья решили запустить свой стартап — компанию Zip2, которая занималась разработкой программного обеспечения для СМИ. Бизнес оказался успешным: в число клиентов фирмы входили даже такие издания, как The New York Times и Chicago Tribune. В 1999 году братьям удалось продать Zip2 производителю компьютеров Compaq за 307 млн долларов.

В том же году Илон Маск стал одним из основателей X.com — системы платежей через электронную почту. Однако всего через несколько месяцев у стартапа появился серьезный конкурент — компания Confinity, чей офис располагался в том же здании. В марте 2000 года обе компании объединились под названием PayPal, а в октябре 2002 года акции нового сервиса за 1,5 млрд долларов приобрел интернет-аукцион eBay. Илон Маск, чья доля в PayPal составляла 11,7 процента, выручил таким образом еще 165 млн долларов.

"Человечеству нужна запасная планета"

С тех пор Маск успел стать сооснователем или владельцем целого ряда предприятий, включая автомобильную компанию Tesla Motors, производителя солнечных батарей SolarCity и компанию по строительству тоннелей The Boring Company. Все эти фирмы вносят свою лепту в борьбу с изменением климата, что является одной из основных целей Маска.

Илон Маск не раз подчеркивал, что опасается за будущее человечества, ведь сейчас цивилизация привязана только к одной планете. Рано или поздно любая катастрофа — будь то астероид, извержение вулкана, ядерная война или пандемия — приведет к гибели населения Земли, поэтому людям необходима запасная планета, считает он.

В 2002 году Маск создал компанию по производству космической техники SpaceX. В данный момент SpaceX наряду с частной американской компанией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой — доставка астронавтов в космос.

Кроме того, SpaceX стремится разместить на орбите крупные группы спутников для глобальной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным интернетом в любой точке планеты. С этой целью компания уже отправила на околоземную орбиту 300 спутников.

"Искусственный интеллект — опаснее КНДР"

Илон Маск также неоднократно говорил, что человеку придется искать способ расширить возможности своего мозга с помощью компьютера, чтобы в будущем не отставать от искусственного интеллекта. С этой целью Маск создал компанию OpenAI, которая занимается исследованиями в этой области и затем предоставляет к ним бесплатный доступ.

Маск надеется, что такая стратегия поможет предотвратить монополизацию искусственного интеллекта влиятельными группами. "Если вы еще не испытываете беспокойства относительно безопасности искусственного интеллекта, то самое время начать это делать. Это — куда большая угроза, чем Северная Корея", — заявил он в 2017 году после того, как в ходе ежегодного кибертурнира The International профессиональный геймер проиграл искусственному интеллекту, созданному OpenAI.

Противоречивая личность

Несмотря на огромный успех проектов Маска, сотрудники его компаний далеко не всегда довольны стилем его руководства. Обычно Маск работает по 80 часов в неделю и ожидает того же от своих подчиненных. К тому же он крайне импульсивен. Бывало, что в порыве гнева он сразу увольнял своих сотрудников, толком не разобравшись в ситуации — зачастую из-за сущих пустяков.

Объектом критики не раз становились и его эксцентричные выходки. К примеру, компания Tesla, вопреки карантинным ограничениям из-за пандемии, в середине мая демонстративно возобновила работу своего единственного в США завода по производству электромобилей.

Впрочем, несмотря на все свои ошибки и противоречия, Илон Маск остается уникальным явлением в мировом бизнесе. Теперь, когда Tesla и SpaceX окончательно закрепили свои позиции на мировом рынке, его мало что может остановить. А компания SpaceX помогает своему создателю продвигаться все ближе к его самой фантастической цели — умереть на обитаемом Марсе.