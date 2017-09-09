От Северной Кореи ждут пуска баллистической ракеты перед голосованием Совбеза ООН

Японский министр заявил журналистам в субботу: "Исходя из заявлений и действий Северной Кореи, такую вероятность исключать нельзя. Конечно, важно сохранять бдительность и в обычные дни, однако в прошлом году 9 сентября Пхеньян провел пятое ядерное испытание". (Цитата по ТАСС.)

В преддверии праздничной даты в КНДР японские Силы самообороны развернули в ряде районов Японии комплексы ПВО Patriot PAC-3, а также выдвинули в Японское море корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

США назвали дату рассмотрения новых санкций в СБ ООН

Соединенные Штаты намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной ядерное испытание. Дату подтвердила постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

Проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на этой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. В тексте прописаны и другие меры, в том числе запрет на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР, более жесткие ограничения на наем северокорейских рабочих, часть заработка которых идет на финансирование ракетно-ядерной программы страны.

В случае принятия резолюции санкционный режим будет доведен до практически полноценной блокады КНДР, что вызывает у ряда стран, включая Россию, опасения относительно гуманитарных последствий подобных жестких мер. МИД и Кремль считают, что, наряду с давлением на северокорейский режим, также необходимо прилагать усилия в направлении политико-дипломатического урегулирования кризиса.