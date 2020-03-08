цкие женщины считают себя эмансипированными, и за свои права они боролись долго и последовательно. Рассказываем, с чего все начиналось и к чему пришли.

Буржуазия и пролетариат: первая волна феминизма

Исторически требование женской эмансипации зародилось в рамках буржуазного феминистского движения. Первыми феминистками были обеспеченные интеллектуалки, которые формулировали свои идеи о гендерном равенстве в виде литературных текстов и полемических памфлетов. Берлинская писательница Хедвиг Дом (Hedwig Dohm), например, публиковала книги феминистского содержания с 1870 года. В своих текстах она доказывала, что женский социальный характер обусловлен воспитанием, а не биологическими задатками, и требовала равных прав на образование, а также социального и экономического равенства в правах между мужчинами и женщинами. Как и другие ее единомышленницы того времени, она боролась также за женское избирательное право.

Буржуазному крылу феминистского движения противостояло пролетарское крыло. Бесспорным лидером этого крыла была Клара Цеткин (Clara Zetkin), выдающаяся революционерка и одна из основателей Коммунистической партии Германии. Главной причиной всех женских бед Клара Цеткин и другие активистки феминизма марксистского толка считали империалистов. Решение женского вопроса они помещали в контекст борьбы всего пролетариата за свои права, полагая, что с победой пролетарской революции все женские проблемы сами собой закончатся.

Веймарская республика: избирательное право для женщин

В политических правах немецких женщин с мужчинами действительно уравняла революция. Сразу же после отставки кайзера в ноябре 1918 года временное социал-демократическое правительство Германии провозгласило равные избирательные права для всех граждан. Соответствующий закон был принят 30 ноября 1918 года, а 19 января 1919 года немки впервые приняли участие в парламентских выборах.

Всего с 1920 по 1932 год в рейхстаг прошли более сотни женщин-депутатов. Они пытались отстаивать интересы женщин, но большинство голосов в парламенте при решении важных политических вопросов все равно было у мужчин.

"Третий рейх": детородные машины

Эмансипированным женщинам не было места в тоталитарном государстве Адольфа Гитлера. Гитлеровская Германия отменила почти все демократические нововведения Веймарской республики и реанимировала с помощью пропаганды патриархальные представления о превосходстве мужчин. Женщины должны были рожать новых солдат - вот что считалось во времена "третьего рейха" их главным предназначением. Они лишились права быть избранными в органы власти и должны были снова во всем подчиняться мужу.

Послевоенная демократия: борьба за равенство в Основном законе

Тяжелое бремя восстановления Германии легло на плечи женщин, что привело к осознанию ими своей общественной значимости. Еще до восстановления партийной системы в послевоенной Германии появились так называемые женские комиссии, провозгласившие гендерное равенство одним из основных прав человека. От такой трактовки большая политика была еще далека.

Но в составе Парламентского совета, который в мае 1949 года разрабатывал текст Основного закона ФРГ, были четыре женщины. И одна из них, юрист Элизабет Зельберт (Elisabeth Selbert), несмотря на сопротивление мужчин в совете, добилась своего. Так в конституции Германии появилась фраза "Мужчины и женщины имеют равные права". Гендерное равенство в избирательной системе было восстановлено.

Женщины в ФРГ: возвращение к плите

В годы экономического подъема в Западной Германии произошла очередная смена парадигмы. Ввиду возросшего материального благополучия немецкого общества женщина теперь "могла себе позволить" оставаться дома и уделять все время детям, хозяйству и супругу. На самом деле это было возвращение в прошлое. В 1955 году Немецкий футбольный союз (DFB) запретил даже женский футбол, потому что он "губит тело и душу женщины".

Вплоть до 1962 года женщина в Германии не могла открыть банковский счет без согласия мужа. До 1977 года закон обязывал женщину вести домашнее хозяйство и давал мужчине право решать, будет ли его супруга ходить на работу. Гендерное равенство в эпоху "экономического чуда" существовало только на бумаге.

Женщины в ГДР: трудовое равенство

В ГДР принцип равенства мужчин и женщин был закреплен в Конституции в 1949 году и создал основу для практически неограниченного вовлечения женщин в трудовой процесс. По проценту работающих женщин Восточная Германия была одним из мировых лидеров. Домохозяек в ГДР практически не было. В Восточной Германии еще в 1947 году была основана женская организация - Демократический женский союз Германии DFD. Однако в политике и в государственных органах управления женщин было мало. Ни одна женщина не добралась до верхних рядов Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Помидорная атака: вторая волна феминизма

Новый этап женской эмансипации тесно связан с молодежными протестами 1968 года в Германии. В Западной Германии вовлеченные в протестное движение студентки были весьма раздражены тем, что марксистские теоретики ратовали за освобождение всех народов мира, а о признании равенства собственных соратниц и слышать ничего не желали. Недовольство достигло апогея в сентябре 1968 года, когда мужская часть делегатов конгресса Социалистического союза немецких студентов демонстративно игнорировала вопросы, волнующие его женскую часть. Тогда берлинская делегатка Сигрид Рюгер (Sigrid Rüger) достала из авоськи помидоры и начала швырять их в сидящих на подиуме "товарищей". Один помидор угодил неприятелю в лицо. Помидорная атакавызвала большой ажиотаж и придала новые силы немецкому феминизму.

Сексуальная революция: право на аборт

Шестидесятые годы были противоречивым временем: сначала все было под запретом, а потом все стало разрешено. Мини-юбки, цветные колготки и накладные ресницы в рекордные сроки завоевали внимание женщин. В 1961 году в Германии появились противозачаточные таблетки. Спустя два года - первый в мире секс-шоп.

В 1971 году журнал Stern вышел с заголовком "Мы сделали аборт". 374 женщины признались тем самым, что нарушили закон. Приговоров не было, параграф 218 уголовного кодекса изменили в 1974 году.

#MeToo: борьба продолжается

Сегодня пост канцлера Германии занимает женщина (кстати, Ангела Меркель (Angela Merkel) родом из бывшей ГДР), и многие министерские портфели у женщин. Государство поддерживает гендерное равенство, например с помощью пособия на детей, которое получают теперь оба родителя. Глобальное движение за равенство женщин #MeToo подняло борьбу женщин за свои права на новую высоту. Теперь уже мужчины начинают жаловаться на гендерное неравенство. И все же до полного равенства еще далеко. Женщины по-прежнему зарабатывают меньше мужчин в сопоставимых профессиях, обладают меньшей властью и вынуждены ограничивать свои профессиональные амбиции, чтобы совместить карьеру и воспитание детей.