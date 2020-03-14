От коронавирусного заболевания COVID-19 скончались уже более 5000 человек

Число умерших от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, превысило отметку в 5 тысяч человек во всем мире. Такие данные агентство AFP приводит в пятницу, 13 марта. По его сведениям, скончались 5043 человека. В свою очередь, сайт Worldometer международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, сообщает о 5080 летальных исходах. Большинство смертей приходится на Китай (3176 человек), за ним следуют Италия (1016) и Иран (514).

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор на планете выявлено почти 140 000 случаев заражения, более 70 000 больных выздоровели. Всемирная организация здравоохранения уже объявила о пандемии новой инфекции. Мировое сообщество идет на решительные меры, чтобы бороться с заболеванием, обнаруженным уже более чем в 110 странах.

Чехия закрывает границы

Так, власти Чехии с 16 марта запретят въезд в страну иностранцам и выезд - чехам. Мера не касается иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание. Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек назвал решение "жесткой мерой". Однако подобный шаг "способен внести фундаментальный вклад в сдерживание распространения коронавируса" считает он.

Авиакомпании Молдовы с 15 марта на 2 недели приостановят полеты в страны Европы. Это необходимо, чтобы сдержать распространение инфекции, заявил журналистам премьер-министр Ион Кику.

Deutsche Bahn приостановил сообщение с Италией

А немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn до 3 апреля прекратил прямое сообщение с Италией. Теперь маршрут этих поездов завершается в Австрии. Власти Италии ранее распорядились до 25 марта закрыть все магазины, кроме супермаркетов и аптек.