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Итальянец из Венето стал первым европейцем, умершим от вируса COVID-19. В соседней Ломбардии выявлено 14 случаев заражения. В ряде итальянских городов временно закрыты школы и отменены общественные мероприятия.
От коронавируса впервые скончался гражданин страны Евросоюза
© Zuma Press / Scanpix

Легочное заболевание, вызываемое коронавирусом COVID-19, впервые унесло жизнь гражданина страны Европейского Союза. Речь идет о 78-летнем итальянце, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в пятницу, 21 февраля. По его словам, мужчина 10 дней находился на лечении в одной из больниц в области Венето.

Не менее 14 случаев заражения COVID-19 выявлено в соседней области - Ломбардии. Власти региона распорядились отменить общественные мероприятия и по меньшей мере на неделю приостановить деятельность школ, спортивных центров, баров и дискотек в ряде городов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заверил, что власти подготовились к вспышке и примут "строгие меры предосторожности". У итальянцев "нет необходимости беспокоиться", подчеркнул политик.

Двухнедельный карантин для эвакуированных из Китая

От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай, где и была зафиксирована вспышка. Ряд государств, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из КНР. Эвакуированных помещают в 14-дневный карантин.

Deutsche Welle
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