От коронавируса в Китае скончались еще 26 человек

В китайской провинции Хубэй скончались еще 26 человек, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число жертв вируса достигло 132 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала в среду, 29 января.
Кроме того, за сутки были выявлены еще 1459 случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в Китае зафиксированы уже 5974 случая заражения. А с учетом тех, у кого подозревается коронавирус, общее число инфицированных может достигать 9239 человек, заявили китайские власти.
За пределами КНР по состоянию на вечер 28 января подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южною Корею и Японию. В Германии им заразились 4 человека.
Зараженных коронавирусом в КНР больше, чем атипичной пневмонией
Таким образом, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило количество граждан, заболевших атипичной пневмонией (вирус SARS) в 2002-2003 годах. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в КНР было выявлено 5327 случаев заражения. Впрочем, по всему миру тогда было зарегистрировано 8096 случаев заболевания вирусом SARS, а умерли от него 774 человека (349 - в Китае).
Распространение коронавируса
Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.
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