Oт коронавируса умерло больше американцев, чем за всю Вьетнамскую войну

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 000 человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 000 человек.

Число заразившися коронавирусом в США превысило миллион человек — это самый высокий показатель в мире.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.

К концу апреля, по официальным данным, потеряли работу и уже обратились за пособиями 26 миллионов американцев.