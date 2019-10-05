Соцсети также, возможно, придется самой искать похожие примеры оскорбительного контента в постах из стран ЕС и удалять его, не дожидаясь, пока на эти посты нажалуются.

Эксперты уверены, что это важное решение с глобальными последствиями.

Facebook заявила, что новое постановление поднимает критически важные вопросы вокруг свободы самовыражения.

В чем дело?

Все началось с оскорбительного комментария, размещенного в "Фейсбуке", об австрийской политической деятельнице Еве Главишниг-Песчек, который, по решению австрийских судебных инстанций, нанес ущерб ее репутации.

В соответствии с законодательством ЕС, Facebook и другие платформы не несут ответственности за диффамационный и оскорбительный контент, публикуемый пользователями, до тех пор, пока они не были проинформированы об этом — например, их модераторам не пришла жалоба, — после чего они должны быстро удалить его.

Но неясно было, можно ли было в судебном порядке обязать соцсети мониторить все сообщения.

Верховный суд Австрии попросил Европейский суд уточнить решение.

И теперь, согласно решению высшей инстанции ЕС:

Если страна ЕС находит сообщение незаконным в своем суде, она может заставить сайты и приложения удалить идентичные копии этой записи

Соцсети можно обязать удалять эквивалентные версии поста

Платформы можно обязать удалить нарушающий закон пост по всему миру, если есть соответствующий международный закон или договор между странами.

Facebook при этом не может подать апелляцию.

Что это значит на практике?

"Если есть постановление суда о том, что чье-то достоинство оскорбили, Facebook должна сама найти копии порочащего поста или комментария", — сказал Би-би-си профессор права из Университета Эссекса Стив Пирс.

Участник кампании по защите конфиденциальности Макс Шремс добавил, что решение может иметь последствия для закрытых групп в соцсети.

В прошлом правила Facebook требовали, чтобы пользователи жаловались на каждый по отдельности пост или комментарий, который их оскорбил, после чего модераторы должны были их удалить.

Но поскольку закрытые группы предназначены только для их членов, жертва может не иметь доступа к публикациям таких сообществ.

В Facebook считают, что каждая страна должна будет предоставить четкие определения "эквивалентных" и "идентичных" комментариев, о которых говорится в тексте постановления.

"В мире нет единого свода законов о клевете и диффамации", — сказал профессор Стив Пирс из Университета Сассекса.

"Facebook может сказать — мы не будем следовать решению Европейского суда в США, потому что, хотя тот или иной пост нарушает австрийский закон, он не нарушает законы Штатов", — резюмирует ученый.