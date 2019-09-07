От электронных сигарет уже умерли пять человек

В США зафиксировано уже пять случаев смерти в результате заболеваний, вероятно вызванных курением электронных сигарет. Об этом сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в пятницу, 6 сентября, передает его слова DW. По его данным, эти случаи зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

В общей сложности в 33 штатах и на американских Виргинских островах зарегистрировано более 450 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с употреблением электронных сигарет, сообщает далее CDC, отмечая, что этот показатель может быстро меняться. В ходе расследования не было установлено определенное вещество или марка электронных сигарет, которые бы использовались во всех случаях. Но многие пациенты сообщали, что применяли жидкости, содержащие тетрагидроканнабинол.

23 августа CDC сообщал, что с конца июня число пациентов с такими заболеваниями увеличилось до 193 человек. Тогда же был зафиксирован первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного употреблением электронных сигарет.