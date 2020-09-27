От AstraZeneca потребовали раскрыть необычные симптомы от вакцины

Американские ученые обнаружили расхождения в отчетах британской фармакологической компании AstraZeneca и Оксфордского университета по побочным эффектам, выявленным у участников испытаний их совместной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Ранее в сентябре AstraZeneca уже второй раз приостановила клинические исследования своего препарата для независимой оценки безопасности вакцины. Это произошло после того, как у одного из добровольцев-испытателей были выявлены необычные симптомы.

Как сообщает CNN, AstraZeneca заявила СМИ, что при первой остановке исследований в июле у их участника был недиагностированный случай рассеянного склероза. Однако на сайте Оксфордского университета говорится о ”необъяснимых неврологических симптомах”.

В сентябре испытания заморозили повторно. В фармкомпании публично сообщили, что у второго добровольца было ”необъяснимое заболевание”, но при этом во внутренней документации AstraZeneca этот случай был помечен как поперечный миелит (редкое неврологическое заболевание).

По словам доктора Харлана Крамхольца из Йельской школы медицины, утверждения Оксфордского университета и фармакологической компании слишком сильно отличаются. ”Их информация должна быть последовательной, а когда она непоследовательна, это вызывает вопросы”, — сказал Крамхольц.

Доктор вместе со своими коллегами отметил, что при изучении безопасности препарата имеет значение природа неврологических заболеваний. ”Если у двух испытуемых были похожие условия, тогда, возможно, проблема в вакцине. Если же условия разные, то проявившиеся симптомы могли быть не результатом действия вакцины, а случайными”, — говорится в сообщении.

Иммунолог Марк Слифка из Орегонского университета здоровья и науки отметил, что, по данным Оксфордского университета, оба участника клинических исследований страдали неврологическими заболеваниями, что само по себе должно было вызвать вопросы.

Случай с рассеянным склерозом у испытателя вакцины в июле независимая комиссия сочла случайным и не имеющим отношения к вакцине. В AstraZeneca объясняли сентябрьскую приостановку испытаний проверкой качества препарата после появления признаков поперечного миелита у одного из добровольцев. При этом точный диагноз не был установлен.

Спустя несколько дней компания возобновила испытания в Великобритании, так как национальное Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) признало вакцину безопасной.