Освобожденный азербайджанский блогер Гусейнов подтвердил, что просил президента вмешаться в его дело

Гусейнов – известный в Азербайджане видеоблогер, который делал много репортажей о незаконно приобретенном чиновниками имуществе и коррупции в чиновничьей среде.

В 2017 году его осудили на два года за клевету: именно так суд определил его жалобы на пытки после задержания. За два месяца до окончания срока блогера обвинили в том, что он якобы избил сотрудника колонии. Ему грозило еще 5-7 лет тюрьмы. Протестуя против нового дела, Гусейнов объявил голодовку, к ней присоединились несколько правозащитников и журналистов. А 19 января в Баку прошел митинг оппозиции, несколько тысяч участников которого требовали освободить Гусейнова.

Вскоре второе дело, заведенное на блогера, "аннулировали" – сразу после того, как о нем высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. 2 марта Мехман Гусейнов вышел на свободу.

В комментарии Настоящему Времени активист рассказал, чем собирается заниматься дальше.

"Я хочу, чтобы другие политзаключенные вышли на свободу, и жду этого жеста от правительства Азербайджана", – заявил Мехман Гусейнов.

Он отметил, что дело не должно заканчиваться только его свободой: "Я хочу увидеть на свободе своих друзей – Илькина Рустамзаде, Афгана Мухтарлы, Гияса Ибрагимова, Байрама Маммедова, Сеймура Хази". Всех их правозащитники считают политзаключенными.

Гусейнов надеется, что их освободят в марте.

Говоря о своих будущих планах, блогер отметил, что не прекратит свою деятельность, иначе это будет несправедливо по отношению к его матери. Она умерла как раз в то время, когда он был в тюрьме. "Это правительство отомстило мне матерью", – считает Гусейнов.

"Если народ Азербайджана встал за меня, то это будет также несправедливо по отношению к ним. Я должен своей деятельностью оправдывать ожидания", – заявил блогер.

"Хочу, чтобы в Азербайджане была свободная пресса – азербайджанское телевидение не дает народу правдивую информацию. Хочу, чтобы "мехманов", передающих правдивую информацию и служащих народу, было много. Из-за этого свою деятельность продолжу более профессионально", – пообещал Мехман Гусейнов.