Освобожденный азербайджанский блогер Гусейнов подтвердил, что просил президента вмешаться в его дело

Отпущенный из тюрьмы азербайджанский блогер Мехман Гусейнов подтвердил Настоящему Времени, что обращался к президенту Ильхаму Алиеву в январе 2019 года с просьбой вмешаться в следствие и обеспечить справедливое решение по его делу. Он также пообещал не прекращать свою деятельность.
© Youtube nuotr.

Гусейнов – известный в Азербайджане видеоблогер, который делал много репортажей о незаконно приобретенном чиновниками имуществе и коррупции в чиновничьей среде.

В 2017 году его осудили на два года за клевету: именно так суд определил его жалобы на пытки после задержания. За два месяца до окончания срока блогера обвинили в том, что он якобы избил сотрудника колонии. Ему грозило еще 5-7 лет тюрьмы. Протестуя против нового дела, Гусейнов объявил голодовку, к ней присоединились несколько правозащитников и журналистов. А 19 января в Баку прошел митинг оппозиции, несколько тысяч участников которого требовали освободить Гусейнова.

Статьи по теме:
Прокуратура Азербайджана сообщила, что закрыла второе дело против Мехмана Гусейнова
В Баку требовали освободить объявивших голодовку блогера Гусейнова и получившего убежище в Литве Хасанова  (9)

Вскоре второе дело, заведенное на блогера, "аннулировали" – сразу после того, как о нем высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. 2 марта Мехман Гусейнов вышел на свободу.

В комментарии Настоящему Времени активист рассказал, чем собирается заниматься дальше.

"Я хочу, чтобы другие политзаключенные вышли на свободу, и жду этого жеста от правительства Азербайджана", – заявил Мехман Гусейнов.
Он отметил, что дело не должно заканчиваться только его свободой: "Я хочу увидеть на свободе своих друзей – Илькина Рустамзаде, Афгана Мухтарлы, Гияса Ибрагимова, Байрама Маммедова, Сеймура Хази". Всех их правозащитники считают политзаключенными.

Гусейнов надеется, что их освободят в марте.

Говоря о своих будущих планах, блогер отметил, что не прекратит свою деятельность, иначе это будет несправедливо по отношению к его матери. Она умерла как раз в то время, когда он был в тюрьме. "Это правительство отомстило мне матерью", – считает Гусейнов.

"Если народ Азербайджана встал за меня, то это будет также несправедливо по отношению к ним. Я должен своей деятельностью оправдывать ожидания", – заявил блогер.

"Хочу, чтобы в Азербайджане была свободная пресса – азербайджанское телевидение не дает народу правдивую информацию. Хочу, чтобы "мехманов", передающих правдивую информацию и служащих народу, было много. Из-за этого свою деятельность продолжу более профессионально", – пообещал Мехман Гусейнов.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Азербайджанский блогер Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме (4)

Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов, отбывающий...

Совет Европы призвал Азербайджан освободить политзаключенных (11)

Совет Европы призвал Азербайджан немедленно...

В мире

Постпреды ЕС согласовали "азовский пакет" санкций в отношении РФ (1)

Как стало известно из дипломатических кругов, новые...

Российские моряки получили тюремные сроки в Южной Корее за попытку уплыть из страны без разрешения

Пятеро россиян приговорены к тюремным срокам в Южной...

Освобожденный азербайджанский блогер Гусейнов подтвердил, что просил президента вмешаться в его дело

Отпущенный из тюрьмы азербайджанский блогер Мехман...

ВИДЕО, ФОТО: В Австралии бушуют природные пожары и песчаная буря

Южная часть Австралии страдает от экстремальных...

Самые богатые в мире: Безос, Гейтс и Баффет удержались на вершине рейтинга Forbes (4)

Проблемы мировой экономики не обошли стороной...

TOP новостей

Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (69)

Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...

Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (34)

Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...

В Вильнюсе произошел пожар в Ратуше, были эвакуированы люди (4)

В вильнюсской городской ратуше начался пожар,...

Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой (6)

В Шилутском районе начато расследование в связи с...

В литовских аэропортах меняют написание украинских городов (27)

В ответ на просьбу Украины Литовские аэропорты меняют...